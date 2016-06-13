コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MacdPatternTraderAll - прибыльный эксперт. - MetaTrader 4のためのエキスパート

ビュー:
1206
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
1つのEAでの複数のMACDパターンの実現です。 更新バージョン：小さいバグを修正しました。


原版はこちらからダウンロードできます。:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php

このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。


EA実行結果:

機関: 2007年1月1日-2008年7月21日。初期証拠金: 500ドル。利益: 4318ドル。トレード数: 369。

2007年始めからバックテストを行うことをおすすめします。

テスト結果とEAのパラメータの詳細は、こちらをご覧ください。:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=64

短い時間軸でフォワードテストで良い結果が出ます。

!!!注意: 引用符やバックテスト結果などはブローカーによります!

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8274

