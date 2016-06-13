1つのEAでの複数のMACDパターンの実現です。 更新バージョン：小さいバグを修正しました。

原版はこちらからダウンロードできます。:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php



このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。



EA実行結果:

機関: 2007年1月1日-2008年7月21日。初期証拠金: 500ドル。利益: 4318ドル。トレード数: 369。

2007年始めからバックテストを行うことをおすすめします。

テスト結果とEAのパラメータの詳細は、こちらをご覧ください。:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=64

短い時間軸でフォワードテストで良い結果が出ます。



!!!注意: 引用符やバックテスト結果などはブローカーによります!