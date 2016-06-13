無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MacdPatternTraderAll - прибыльный эксперт. - MetaTrader 4のためのエキスパート
1つのEAでの複数のMACDパターンの実現です。 更新バージョン：小さいバグを修正しました。
原版はこちらからダウンロードできます。:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。
EA実行結果:
機関: 2007年1月1日-2008年7月21日。初期証拠金: 500ドル。利益: 4318ドル。トレード数: 369。
2007年始めからバックテストを行うことをおすすめします。
テスト結果とEAのパラメータの詳細は、こちらをご覧ください。:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=64
短い時間軸でフォワードテストで良い結果が出ます。
!!!注意: 引用符やバックテスト結果などはブローカーによります!
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8274
