MacdPatternTraderAll, conselheiro rentável. - expert para MetaTrader 4
Implementação para todos os padrôes da estratégia de negociação MACD num conselheiro. Código completo, além de correções de pequenos bugs.
A estratégia de negociação original está disponível neste link:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
O conselheiro foi escrito para testar a eficácia da estratégia de negociação descrita pelo autor.
Resultado do trabalho do conselheiro:
Período de trabalho: 2007.01.01-2008.07.21 Depósito inicial: $ 500 Lucro líquido: $ 4318 Negociações totais: 369
O teste deve ser realizado a partir do ano 2007, pois de 2007.01.01 a 2008.01.01 foi realizada a otimização dos parâmetros.
Os resultados detalhados da estratégia e uma descrição dos parâmetros do conselheiro estão disponíveis neste link:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=64
Ao trabalhar, no futuro, são recebidos bons resultados e também ao trabalhar em períodos menores.
!!! Lembramos que cada corretora trabalha com diferentes propriedades para cotações e que os resultados desses parâmetros podem variar.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8274
