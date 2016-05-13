Implementação para todos os padrôes da estratégia de negociação MACD num conselheiro. Código completo, além de correções de pequenos bugs.

A estratégia de negociação original está disponível neste link:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php



O conselheiro foi escrito para testar a eficácia da estratégia de negociação descrita pelo autor.



Resultado do trabalho do conselheiro:

Período de trabalho: 2007.01.01-2008.07.21 Depósito inicial: $ 500 Lucro líquido: $ 4318 Negociações totais: 369

O teste deve ser realizado a partir do ano 2007, pois de 2007.01.01 a 2008.01.01 foi realizada a otimização dos parâmetros.

Os resultados detalhados da estratégia e uma descrição dos parâmetros do conselheiro estão disponíveis neste link:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=64

Ao trabalhar, no futuro, são recebidos bons resultados e também ao trabalhar em períodos menores.



!!! Lembramos que cada corretora trabalha com diferentes propriedades para cotações e que os resultados desses parâmetros podem variar.