CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

MacdPatternTraderAll, conselheiro rentável. - expert para MetaTrader 4

Юрий | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
762
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Implementação para todos os padrôes da estratégia de negociação MACD num conselheiro. Código completo, além de correções de pequenos bugs.


A estratégia de negociação original está disponível neste link:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php

O conselheiro foi escrito para testar a eficácia da estratégia de negociação descrita pelo autor.


Resultado do trabalho do conselheiro:

Período de trabalho: 2007.01.01-2008.07.21 Depósito inicial: $ 500 Lucro líquido: $ 4318 Negociações totais: 369

O teste deve ser realizado a partir do ano 2007, pois de 2007.01.01 a 2008.01.01 foi realizada a otimização dos parâmetros.

Os resultados detalhados da estratégia e uma descrição dos parâmetros do conselheiro estão disponíveis neste link:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=64

Ao trabalhar, no futuro, são recebidos bons resultados e também ao trabalhar em períodos menores.

!!! Lembramos que cada corretora trabalha com diferentes propriedades para cotações e que os resultados desses parâmetros podem variar.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8274

Conselheiro Trix Conselheiro Trix

Este conselheiro baseia-se no indicador Trix, criado por raff1410

AutoDayFibs AutoDayFibs

Desenha automaticamente uma linha Fibonacci segundo um intervalo da vespera ou de hoje

SSL SSL

Indicador SSL.

SSL fast sBar_mtf SSL fast sBar_mtf

Indicador SSL fast sBar_mtf