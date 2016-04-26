CodeBaseSecciones
SSL - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
SSL.mq4 (1.99 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador SSl.

Parámetros:

extern int Lb=10;


SSL

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8275

