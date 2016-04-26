CodeBaseSecciones
Indicadores

AutoDayFibs - indicador para MetaTrader 4

Jason Robinson | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
884
Ranking:
(4)
Publicado:
AutoDayFibs.mq4 (9.8 KB) ver
AutomaticallyAdjustToToday (true/false)
Determina si va a ajustarse el indicador
a los precio de hoy automáticamente.
TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)
Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday

tiene el valor 'true', Usted puede determinar
a qué hora las líneas Fibo van a conmutarse
a los precios de hoy en vez de los de ayer.
Trabaja sólo con las horas completas. DaysBackForHigh and DaysBackForLow
Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday
tiene el valor 'false', Usted puede establecer
el número de días de retroceso atrás
para coger high y low de los que va a realizarse la lectura.


Aquí el rectángulo gris es sólo para resaltar el rango desde el cual el indicador va a construir sus cálculos.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8272

