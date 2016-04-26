Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AutoDayFibs - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 884
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
AutomaticallyAdjustToToday (true/false) Determina si va a ajustarse el indicador a los precio de hoy automáticamente. TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23) Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday tiene el valor 'true', Usted puede determinar a qué hora las líneas Fibo van a conmutarse a los precios de hoy en vez de los de ayer. Trabaja sólo con las horas completas. DaysBackForHigh and DaysBackForLow Si el parámetro AutomaticallyAdjustToToday tiene el valor 'false', Usted puede establecer el número de días de retroceso atrás para coger high y low de los que va a realizarse la lectura.
Aquí el rectángulo gris es sólo para resaltar el rango desde el cual el indicador va a construir sus cálculos.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8272
Summary Report In Points
Sccript para evaluar el historial de operaciones en el terminal de cliente. La evaluación se realiza en puntos.DoubleCCI_Woodies
Dos CCI con las barras de la tendencia en colores
Asesor Experto Trix
Este EA se basa en el indicador Trix creado por raff1410.MacdPatternTraderAll - EA rentable.
La implementación de todos los patrones FOREX MACD, estrategia H4 en un solo EA.