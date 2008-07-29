CodeBaseРазделы
Советники

Советник Trix - эксперт для MetaTrader 4

Описание:


Эксперт Trix основан на индикаторе Trix, созданном raff1410. Работает на 4-хчасовом таймфрейме.

Вы должны положить файл Trix_EA.mq4 в папку "experts", а оставшиеся два mq4-файла - в папку "indicators".

График:




Рекомендации:


Сначала протестируйте на демо счете.




Strategy Tester Report
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

СимволUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Период4 Часа (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;

Баров в истории
1090Смоделировано тиков
64823Качество моделирования
90.00%
Ошибки рассогласования графиков
0




Начальный депозит
10000.00



Читсая прибыль
7000.14Общая прибыль
7000.14Общий убыток
0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша
2333.38

Абсолютная просадка
1029.72Максималная просадка (%)4115.05 (29.83%)Относительная просадка
29.83% (4115.05)

Всего сделок
3Короткие позиции (% выигравших)1 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)2 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех) 3 (100.00%)Убыточные сделки (% от всех)0 (0.00%)
Самая большая
прибыльная сделка4280.68убыточная сделка0.00
Средняяприбыльная сделка2333.38убыточная сделка0.00
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)3 (7000.14)непрерывных проигрышей (убыток)0 (0.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)7000.14 (3)непрерывный убыток (число проигрышей)0.00 (0)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш0

#Дата исполнения
СделкаНомерОбъемЦенаS/L (Stop/Loss)T/P (Take/profit)Прибыль
Баланс
12008.06.30 04:00buy12.801.00981.00480.0000
22008.07.07 04:05close12.801.01971.00480.00002663.7712663.77
32008.07.08 16:00sell22.801.02041.02540.0000
42008.07.18 00:04close22.801.00521.02540.00004280.6816944.45
52008.07.18 00:04buy32.801.00531.00030.0000
62008.07.18 19:58close at stop32.801.00551.00030.000055.6917000.14

Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8273
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8273

