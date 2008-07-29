Смотри, как бесплатно скачать роботов
Советник Trix - эксперт для MetaTrader 4
- 6006
-
Эксперт Trix основан на индикаторе Trix, созданном raff1410. Работает на 4-хчасовом таймфрейме.
Вы должны положить файл Trix_EA.mq4 в папку "experts", а оставшиеся два mq4-файла - в папку "indicators".
Сначала протестируйте на демо счете.
Strategy Tester Report
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|Символ
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;
|Баров в истории
|1090
|Смоделировано тиков
|64823
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Читсая прибыль
|7000.14
|Общая прибыль
|7000.14
|Общий убыток
|0.00
|Прибыльность
|Матожидание выигрыша
|2333.38
|Абсолютная просадка
|1029.72
|Максималная просадка (%)
|4115.05 (29.83%)
|Относительная просадка
|29.83% (4115.05)
|Всего сделок
|3
|Короткие позиции (% выигравших)
|1 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|2 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|3 (100.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|0 (0.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|4280.68
|убыточная сделка
|0.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|2333.38
|убыточная сделка
|0.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|3 (7000.14)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|0 (0.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|7000.14 (3)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|0.00 (0)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|0
|#
|Дата исполнения
|Сделка
|Номер
|Объем
|Цена
|S/L (Stop/Loss)
|T/P (Take/profit)
|Прибыль
|Баланс
|1
|2008.06.30 04:00
|buy
|1
|2.80
|1.0098
|1.0048
|0.0000
|2
|2008.07.07 04:05
|close
|1
|2.80
|1.0197
|1.0048
|0.0000
|2663.77
|12663.77
|3
|2008.07.08 16:00
|sell
|2
|2.80
|1.0204
|1.0254
|0.0000
|4
|2008.07.18 00:04
|close
|2
|2.80
|1.0052
|1.0254
|0.0000
|4280.68
|16944.45
|5
|2008.07.18 00:04
|buy
|3
|2.80
|1.0053
|1.0003
|0.0000
|6
|2008.07.18 19:58
|close at stop
|3
|2.80
|1.0055
|1.0003
|0.0000
|55.69
|17000.14
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8273
