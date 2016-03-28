

Dieser Experte basiert auf dem Trix Indikator entwickelt von raff1410, er ist für den H4 Zeitrahmen.



Kopieren Sie Trix_EA.mq4 in das "experts" Verzeichnis, die beiden andere mq4 Dateien in das "indicators" Verzeichnis.











Empfehlungen:

Immer erst auf einem Demo testen.