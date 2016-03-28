CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Trix EA - Experte für den MetaTrader 4

bobby
xMTF_Trix.mq4 (5.66 KB) ansehen
TRIX.mq4 (4.56 KB) ansehen
Trix_EA.mq4 (32.71 KB) ansehen
Beschreibung:


Dieser Experte basiert auf dem Trix Indikator entwickelt von raff1410, er ist für den H4 Zeitrahmen.

Kopieren Sie Trix_EA.mq4 in das "experts" Verzeichnis, die beiden andere mq4 Dateien in das "indicators" Verzeichnis.




Empfehlungen:


Immer erst auf einem Demo testen.




Strategy Tester Report
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SymboleUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Periode4 Heures (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30)
ModelleJeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
ParameterLots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;

Balken im Test1090Ticks modelliert64823Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Charts-Anpassung0




Ursprüngliche Einlage10000.00



Gesamt netto Profit7000.14Brutto Profit7000.14Brutto Verlust0.00
Profit Faktor
Erwartetes Ergebnis2333.38

Absoluter Drawdown1029.72Maximaler Drawdown (%)4115.05 (29.83%)Relativer Drawdown29.83% (4115.05)

Trades gesamt3Short Positionen (gewonnen %)1 (100.00%)Long Positionen (gewonnen %)2 (100.00%)

Profit Trades (% gesamtl) 3 (100.00%)Verlust Trades (% gesamt) 0 (0.00%)
HöchsterProfit Trade4280.68Verlust Trades0.00
DurchschnittProfit Trade2333.38Verlust Trades0.00
Maximumaufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)3 (7000.14)aufeinanderfolgende Verluste (Profit in Geld)0 (0.00)
Maximalaufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner)7000.14 (3)aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)0.00 (0)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinner3aufeinanderfolgende Verluste0

#Datum AusführungTransaktionOrderVolumenPreisS/L (Stop Loss)T/P (Take Profit)ProfitBalance
12008.06.30 04:00buy12.801.00981.00480.0000
22008.07.07 04:05close12.801.01971.00480.00002663.7712663.77
32008.07.08 16:00sell22.801.02041.02540.0000
42008.07.18 00:04close22.801.00521.02540.00004280.6816944.45
52008.07.18 00:04buy32.801.00531.00030.0000
62008.07.18 19:58close at stop32.801.00551.00030.000055.6917000.14

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8273

