Trix EA - Experte für den MetaTrader 4
- 1295
Beschreibung:
Dieser Experte basiert auf dem Trix Indikator entwickelt von raff1410, er ist für den H4 Zeitrahmen.
Kopieren Sie Trix_EA.mq4 in das "experts" Verzeichnis, die beiden andere mq4 Dateien in das "indicators" Verzeichnis.
Empfehlungen:
Immer erst auf einem Demo testen.
Strategy Tester Report
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|Symbole
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Periode
|4 Heures (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30)
|Modelle
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;
|Balken im Test
|1090
|Ticks modelliert
|64823
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|7000.14
|Brutto Profit
|7000.14
|Brutto Verlust
|0.00
|Profit Faktor
|Erwartetes Ergebnis
|2333.38
|Absoluter Drawdown
|1029.72
|Maximaler Drawdown (%)
|4115.05 (29.83%)
|Relativer Drawdown
|29.83% (4115.05)
|Trades gesamt
|3
|Short Positionen (gewonnen %)
|1 (100.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|2 (100.00%)
|Profit Trades (% gesamtl)
|3 (100.00%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|0 (0.00%)
|Höchster
|Profit Trade
|4280.68
|Verlust Trades
|0.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|2333.38
|Verlust Trades
|0.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|3 (7000.14)
|aufeinanderfolgende Verluste (Profit in Geld)
|0 (0.00)
|Maximal
|aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner)
|7000.14 (3)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|0.00 (0)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinner
|3
|aufeinanderfolgende Verluste
|0
|#
|Datum Ausführung
|Transaktion
|Order
|Volumen
|Preis
|S/L (Stop Loss)
|T/P (Take Profit)
|Profit
|Balance
|1
|2008.06.30 04:00
|buy
|1
|2.80
|1.0098
|1.0048
|0.0000
|2
|2008.07.07 04:05
|close
|1
|2.80
|1.0197
|1.0048
|0.0000
|2663.77
|12663.77
|3
|2008.07.08 16:00
|sell
|2
|2.80
|1.0204
|1.0254
|0.0000
|4
|2008.07.18 00:04
|close
|2
|2.80
|1.0052
|1.0254
|0.0000
|4280.68
|16944.45
|5
|2008.07.18 00:04
|buy
|3
|2.80
|1.0053
|1.0003
|0.0000
|6
|2008.07.18 19:58
|close at stop
|3
|2.80
|1.0055
|1.0003
|0.0000
|55.69
|17000.14
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8273
