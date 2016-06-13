コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Trix EA - MetaTrader 4のためのエキスパート

詳細:


raff1410によるインディケータTrixをベースに作られたエキスパートアドバイザです。4時間足で正確に動作します。

Trix_EA.mq4ファイルを\MetaTrader 4\experts\"フォルダに配置します。他の2つのmq4ファイルを\MetaTrader 4\indicators\"フォルダ内に配置します。

チャート:




推奨:


まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。




バックテスト結果
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

通貨ペアUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
時間軸4時間足 (H4) 2008年6月29日 00:00～2008年7月18日 16:00 (2008年6月29日～2008年7月30日)
モデル全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ:Lots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;

ヒストリー内のバー数
1090生成されたティックの数
64823モデル化の質
90.00%
チャートの不一致エラー
0




初期証拠金
10000.00



純利益
7000.14総利益
7000.14総損益
0.00
プロフィットファクタ
期待利得
2333.38

絶対ドローダウン
1029.72最大ドローダウン (%)4115.05 (29.83%)相対ドローダウン
29.83% (4115.05)

総取引数
3ショートポジション1 (100.00%)ロングポジション2 (100.00%)

勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 3 (100.00%)負トレード（全体からパーセンテージを計算する）0 (0.00%)
最大
勝トレード4280.68勝トレード0.00
平均勝トレード2333.38勝トレード0.00
最大
連続勝ち（利益） 3 (7000.14)連続負け (損失)0 (0.00)
最大連続利益 (勝ちの数)7000.14 (3)連続損失 (負けの数)0.00 (0)
平均連続勝ち3連続負け0

#執行日付
トレードナンバーボリューム価格S/L (損切り)T/P (利益確定)利益
残高
12008.06.30 04:00買い12.801.00981.00480.0000
22008.07.07 04:05エグジット12.801.01971.00480.00002663.7712663.77
32008.07.08 16:00売り22.801.02041.02540.0000
42008.07.18 00:04エグジット22.801.00521.02540.00004280.6816944.45
52008.07.18 00:04買い32.801.00531.00030.0000
62008.07.18 19:58損切りラインで決済する32.801.00551.00030.000055.6917000.14

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8273

