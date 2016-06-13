無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Trix EA - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1997
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
詳細:
raff1410によるインディケータTrixをベースに作られたエキスパートアドバイザです。4時間足で正確に動作します。
Trix_EA.mq4ファイルを\MetaTrader 4\experts\"フォルダに配置します。他の2つのmq4ファイルを\MetaTrader 4\indicators\"フォルダ内に配置します。
チャート:
推奨:
まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。
バックテスト結果
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|通貨ペア
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|時間軸
|4時間足 (H4) 2008年6月29日 00:00～2008年7月18日 16:00 (2008年6月29日～2008年7月30日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Lots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;
|ヒストリー内のバー数
|1090
|生成されたティックの数
|64823
|モデル化の質
|90.00%
|チャートの不一致エラー
|0
|初期証拠金
|10000.00
|純利益
|7000.14
|総利益
|7000.14
|総損益
|0.00
|プロフィットファクタ
|期待利得
|2333.38
|絶対ドローダウン
|1029.72
|最大ドローダウン (%)
|4115.05 (29.83%)
|相対ドローダウン
|29.83% (4115.05)
|総取引数
|3
|ショートポジション
|1 (100.00%)
|ロングポジション
|2 (100.00%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|3 (100.00%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|0 (0.00%)
|最大
|勝トレード
|4280.68
|勝トレード
|0.00
|平均
|勝トレード
|2333.38
|勝トレード
|0.00
|最大
|連続勝ち（利益）
|3 (7000.14)
|連続負け (損失)
|0 (0.00)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|7000.14 (3)
|連続損失 (負けの数)
|0.00 (0)
|平均
|連続勝ち
|3
|連続負け
|0
|#
|執行日付
|トレード
|ナンバー
|ボリューム
|価格
|S/L (損切り)
|T/P (利益確定)
|利益
|残高
|1
|2008.06.30 04:00
|買い
|1
|2.80
|1.0098
|1.0048
|0.0000
|2
|2008.07.07 04:05
|エグジット
|1
|2.80
|1.0197
|1.0048
|0.0000
|2663.77
|12663.77
|3
|2008.07.08 16:00
|売り
|2
|2.80
|1.0204
|1.0254
|0.0000
|4
|2008.07.18 00:04
|エグジット
|2
|2.80
|1.0052
|1.0254
|0.0000
|4280.68
|16944.45
|5
|2008.07.18 00:04
|買い
|3
|2.80
|1.0053
|1.0003
|0.0000
|6
|2008.07.18 19:58
|損切りラインで決済する
|3
|2.80
|1.0055
|1.0003
|0.0000
|55.69
|17000.14
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8273
AutoDayFibs
昨日レンジまたは今日レンジでフィボナッチレベルを表示します。Summary Report In Points
このスクリプトは、ターミナルウィンドウの操作履歴を評価します。ポイントで表されます。
MacdPatternTraderAll - прибыльный эксперт.
1つのEAでの複数のMACDパターンの実現です。SSL
インディケータSSl