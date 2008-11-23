代码库部分
Trix EA - MetaTrader 4EA

uMTF_Trix.mq4 (5.66 KB)
TRIX.mq4 (4.56 KB)
Trix_EA.mq4 (32.71 KB)
描述:


智能交易以 Trix指标为基础由 raff1410创建。时间期限为 H4。

你可以将 Trix_EA.mq4 放置在"experts"文件中，并且其他两个mq4放置在 "indicators"文件中。




建议:


在模拟账户上进行第一次测试。




Strategy Tester Report
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SymboleUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Periode4 Heures (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30)
ModeleChaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
ParametresLots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;

Bars en test1090Ticks modelés64823Qualité du modelage90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés0




Dépot initial10000.00



Profit total net7000.14Profit brut7000.14Perte brute0.00
Facteur de profit
Rémunération espérée2333.38

Chute absolue1029.72Chute maximal (%)4115.05 (29.83%)Enfoncement relatif29.83% (4115.05)

Total des Trades3Positions SHORT (vente) gagnées %1 (100.00%)Positions LONG (achat) gagnées %2 (100.00%)

Profits des Trades (% du total) 3 (100.00%)Pertes des Trades (% du total) 0 (0.00%)
Le plus largegains par Trade4280.68pertes par Trade0.00
Average (moyenne)gains par Trade2333.38pertes par Trade0.00
Maximumgains consecutifs (profit en $)3 (7000.14)pertes consecutives (perte en $)0 (0.00)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)7000.14 (3)Pertes consecutives (coups perdants)0.00 (0)
Average (moyenne)gains consecutifs3Pertes consecutives0

#Date exécutionTransactionOrdreVolumePrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12008.06.30 04:00buy12.801.00981.00480.0000
22008.07.07 04:05close12.801.01971.00480.00002663.7712663.77
32008.07.08 16:00sell22.801.02041.02540.0000
42008.07.18 00:04close22.801.00521.02540.00004280.6816944.45
52008.07.18 00:04buy32.801.00531.00030.0000
62008.07.18 19:58close at stop32.801.00551.00030.000055.6917000.14

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8273

