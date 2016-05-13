CodeBaseSeções
Experts

Conselheiro Trix - expert para MetaTrader 4

bobby | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1367
Avaliação:
(9)
Publicado:
Atualizado:
Descrição:


Este conselheiro baseia-se no indicador Trix, criado por raff1410 Trabalha no timeframe de 4 horas

Você tem de colocar arquivo Trix_EA.mq4 na pasta "experts", e os dos arquivos mq4 restantes devem ser colocados na pasta "indicators".

Gráfico:




Recomendações:


Primeiro teste numa conta demo.




Strategy Tester Report
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SímboloUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Período4 Часа (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30)
ModeloTodos os ticks (o método mais preciso baseia-se em todos os períodos menores disponíveis)
ParâmetrosLots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;

Barras no histórico
1090Modelagem de ticks
64823Qualidade da modelagem
90.00%
Erros de desfasamento dos gráficos
0




Depósito inicial
10000.00



Читсая прибыль
7000.14Lucro total
7000.14Perda total
0.00
Rentabilidade
Retorno esperado
2333.38

Drawdown absoluto
1029.72Максималная просадка (%)4115.05 (29.83%)Drawdown relativo
29.83% (4115.05)

Total de transações
3Posições curtas (% de ganhos)1 (100.00%)Posições longas (% de ganhos)2 (100.00%)

Transações rentáveis (% do total) 3 (100.00%)Transações desfavoráveis (% do total)0 (0.00%)
Maior
transação rentável4280.68transação desfavorável0.00
Médiatransação rentável2333.38transação desfavorável0.00
Quantidade máxima
de vitórias consecutivas (lucro)3 (7000.14)de perdas consecutivas (perda)0 (0.00)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)7000.14 (3)perda consecutiva (número de perdas)0.00 (0)
Médiavitórias consecutivas3perdas consecutivas0

#Data de execução
OperaçãoNúmeroVolumePreçoS/L (Stop/Loss)T/P (Take/profit)Lucro
Balanço
12008.06.30 04:00buy12.801.00981.00480.0000
22008.07.07 04:05close12.801.01971.00480.00002663.7712663.77
32008.07.08 16:00sell22.801.02041.02540.0000
42008.07.18 00:04close22.801.00521.02540.00004280.6816944.45
52008.07.18 00:04buy32.801.00531.00030.0000
62008.07.18 19:58close at stop32.801.00551.00030.000055.6917000.14

