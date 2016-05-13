Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Conselheiro Trix - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1367
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
Este conselheiro baseia-se no indicador Trix, criado por raff1410 Trabalha no timeframe de 4 horas
Você tem de colocar arquivo Trix_EA.mq4 na pasta "experts", e os dos arquivos mq4 restantes devem ser colocados na pasta "indicators".
Gráfico:
Recomendações:
Primeiro teste numa conta demo.
Strategy Tester Report
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|Símbolo
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Período
|4 Часа (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30)
|Modelo
|Todos os ticks (o método mais preciso baseia-se em todos os períodos menores disponíveis)
|Parâmetros
|Lots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;
|Barras no histórico
|1090
|Modelagem de ticks
|64823
|Qualidade da modelagem
|90.00%
|Erros de desfasamento dos gráficos
|0
|Depósito inicial
|10000.00
|Читсая прибыль
|7000.14
|Lucro total
|7000.14
|Perda total
|0.00
|Rentabilidade
|Retorno esperado
|2333.38
|Drawdown absoluto
|1029.72
|Максималная просадка (%)
|4115.05 (29.83%)
|Drawdown relativo
|29.83% (4115.05)
|Total de transações
|3
|Posições curtas (% de ganhos)
|1 (100.00%)
|Posições longas (% de ganhos)
|2 (100.00%)
|Transações rentáveis (% do total)
|3 (100.00%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|0 (0.00%)
|Maior
|transação rentável
|4280.68
|transação desfavorável
|0.00
|Média
|transação rentável
|2333.38
|transação desfavorável
|0.00
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|3 (7000.14)
|de perdas consecutivas (perda)
|0 (0.00)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|7000.14 (3)
|perda consecutiva (número de perdas)
|0.00 (0)
|Média
|vitórias consecutivas
|3
|perdas consecutivas
|0
|#
|Data de execução
|Operação
|Número
|Volume
|Preço
|S/L (Stop/Loss)
|T/P (Take/profit)
|Lucro
|Balanço
|1
|2008.06.30 04:00
|buy
|1
|2.80
|1.0098
|1.0048
|0.0000
|2
|2008.07.07 04:05
|close
|1
|2.80
|1.0197
|1.0048
|0.0000
|2663.77
|12663.77
|3
|2008.07.08 16:00
|sell
|2
|2.80
|1.0204
|1.0254
|0.0000
|4
|2008.07.18 00:04
|close
|2
|2.80
|1.0052
|1.0254
|0.0000
|4280.68
|16944.45
|5
|2008.07.18 00:04
|buy
|3
|2.80
|1.0053
|1.0003
|0.0000
|6
|2008.07.18 19:58
|close at stop
|3
|2.80
|1.0055
|1.0003
|0.0000
|55.69
|17000.14
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8273
AutoDayFibs
Desenha automaticamente uma linha Fibonacci segundo um intervalo da vespera ou de hojeSummary Report In Points
Script para avaliar o histórico de transações baixado para o terminal do cliente. A avaliação é realizada em pontos.
MacdPatternTraderAll, conselheiro rentável.
Implementação para todos os padrôes FOREX MACD, estratégia de 4 horas num conselheiro.SSL
Indicador SSL.