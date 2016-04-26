Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ZZ_Ensign_Fibo - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1510
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
ZigZag parecido al que se utiliza en Ensign con pequeñas diferencias (v1). Con visualización de los niveles Fibo estáticos y dinámicos y el tridente de Andrews.
Parámetros:
minBars - filtro de barras (se especifica el número de barras)
minSize - filtro por el número de puntos (se especifica el número de puntos)
ExtFiboType = true - niveles de Fibo con los números Pesavento, false - Fibos estándar
ExtFiboDinamic - permite mostrar los niveles Fibo dinámicos Los niveles Fibo dinámicos se muestran en el primer rayo del ZigZag.
ExtFiboStatic - permite mostrar los niveles Fibo estáticos
ExtFiboStaticNum - número del rayo del ZigZag-a del que van a visualizarse los niveles de Fibonochi. 1<ExtFiboStaticNum<=9
ExtFiboS и ExtFiboD - selección del color para los niveles Fibo estáticos y dinámicos.
ExtPitchfork = 1 se muestra el tridente de Andrews desde los últimos tres extremos, ZigZag=2 se muestra adicionalmente el 50% de mediana
ExtLinePitchfork - se especifica el color del tridente de Andrews
ZZ_Ensign_Fibo
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8257
Indicador VQ bars.sell zone fibs
indicador sell zone fibs.
Indicador FiboPiv_Daily_DK.FIBO_S
Indicador FIBO_S.