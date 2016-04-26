CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZZ_Ensign_Fibo - indicador para MetaTrader 4

Eugeni Neumoin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1510
Ranking:
(13)
Publicado:
ZZ_Ensign_Fibo.mq4 (19.41 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

ZigZag parecido al que se utiliza en Ensign con pequeñas diferencias (v1). Con visualización de los niveles Fibo estáticos y dinámicos y el tridente de Andrews.

Parámetros:

minBars - filtro de barras (se especifica el número de barras)

minSize - filtro por el número de puntos (se especifica el número de puntos)

ExtFiboType = true - niveles de Fibo con los números Pesavento, false - Fibos estándar

ExtFiboDinamic - permite mostrar los niveles Fibo dinámicos Los niveles Fibo dinámicos se muestran en el primer rayo del ZigZag.

ExtFiboStatic - permite mostrar los niveles Fibo estáticos

ExtFiboStaticNum - número del rayo del ZigZag-a del que van a visualizarse los niveles de Fibonochi. 1<ExtFiboStaticNum<=9

ExtFiboS и ExtFiboD - selección del color para los niveles Fibo estáticos y dinámicos.

ExtPitchfork = 1 se muestra el tridente de Andrews desde los últimos tres extremos, ZigZag=2 se muestra adicionalmente el 50% de mediana

ExtLinePitchfork - se especifica el color del tridente de Andrews


ZZ_Ensign_Fibo

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8257

VQ bars VQ bars

Indicador VQ bars.

sell zone fibs sell zone fibs

indicador sell zone fibs.

FiboPiv_Daily_DK FiboPiv_Daily_DK

Indicador FiboPiv_Daily_DK.

FIBO_S FIBO_S

Indicador FIBO_S.