ZZ_Ensign_Fibo - indicador para MetaTrader 4
- 1314
ZigZag semelhante ao utilizado no Ensign com algumas diferenças (v1). Com saída do indicador Andrews Pitchfork e fibo estático e dinâmico.
Parâmetros:
minBars - filtro de barras (especifica o número de barras)
minSize - filtro de número de pontos (especifica o número de pontos)
ExtFiboType = true - fibos com números Pesavento, false - fibos padrão
ExtFiboDinamic - permite a saída de níveis dinâmicos fibo. Níveis fibo dinâmicos são apresentados no primeiro raio ZigZag-a.
ExtFiboStatic - permite a saída de níveis estáticos fibo
ExtFiboStaticNum - número do raio ZigZag-a, a partir do qual serão exibidos os níveis estáticos Fibonacci. 1<ExtFiboStaticNum<=9
ExtFiboS e ExtFiboD - seleção de cor dos fibos estáticos e dinâmicos.
ExtPitchfork = 1 são exibidos os Andrews Pitchfork a partir dos últimos três extremos ZigZag = 2 são exibidos adicionalmente 50% da mediana
ExtLinePitchfork - define a cor do Andrews 'Pitchfork
ZZ_Ensign_Fibo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8257
