ZZ_Ensign_Fibo - indicador para MetaTrader 4

Eugeni Neumoin
Visualizações:
1314
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
ZigZag semelhante ao utilizado no Ensign com algumas diferenças (v1). Com saída do indicador Andrews Pitchfork e fibo estático e dinâmico.

Parâmetros:

minBars - filtro de barras (especifica o número de barras)

minSize - filtro de número de pontos (especifica o número de pontos)

ExtFiboType = true - fibos com números Pesavento, false - fibos padrão

ExtFiboDinamic - permite a saída de níveis dinâmicos fibo. Níveis fibo dinâmicos são apresentados no primeiro raio ZigZag-a.

ExtFiboStatic - permite a saída de níveis estáticos fibo

ExtFiboStaticNum - número do raio ZigZag-a, a partir do qual serão exibidos os níveis estáticos Fibonacci. 1<ExtFiboStaticNum<=9

ExtFiboS e ExtFiboD - seleção de cor dos fibos estáticos e dinâmicos.

ExtPitchfork = 1 são exibidos os Andrews Pitchfork a partir dos últimos três extremos ZigZag = 2 são exibidos adicionalmente 50% da mediana

ExtLinePitchfork - define a cor do Andrews 'Pitchfork


