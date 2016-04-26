Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FiboPiv_Daily_DK - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 865
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador FiboPiv_Daily_DK.
Above Pivot = BUY AREA
Below Pivot= SELL AREA
FiboPiv_Daily_DK
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8258
ZZ_Ensign_Fibo
ZigZag parecido al que se utiliza en Ensign con pequeñas diferencias (v1). Con visualización de los niveles Fibo estáticos y dinámicos y el tridente de Andrews.VQ bars
Indicador VQ bars.
FIBO_S
Indicador FIBO_S.Fuzzy logic
El Asesor Experto que toma decisiones basándose en la lógica difusa (Fuzzy logic). Durante el desarrollo del clasificador y chequeo, para los rangos han sido utilizados los materiales de Nedosekin A. (http://sedok.narod.ru/scoring_USA.html).