ZZ_Ensign_Fibo - индикатор для MetaTrader 4
- 10155
ZigZag подобный применяемому в Ensign с небольшими отличиями (v1). С выводом статических и динамических фиб и вил Эндрюса.
Параметры:
minBars - фильтр баровый (задается количество баров)
minSize - фильтр по количеству пунктов (задается количество пунктов)
ExtFiboType = true - фибы с числами Песавенто, false - стандартные фибы
ExtFiboDinamic - разрешает вывод днамических уровней фибо. Динамические уровни фибо выводятся на первом луче ZigZag-a.
ExtFiboStatic - разрешает вывод статических уровней фибо
ExtFiboStaticNum - номер луча ZigZag-a, от которого будут выводиться статические уровни Фибоначчи. 1<ExtFiboStaticNum<=9
ExtFiboS и ExtFiboD - выбор цвета статических и динамических фиб.
ExtPitchfork = 1 выводятся вилы Эндрюса от последних трехэкстремумов ZigZag=2 выводится дополнительно 50% медиана
ExtLinePitchfork - задает цвет вил Эндрюса
