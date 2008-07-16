CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ZZ_Ensign_Fibo - индикатор для MetaTrader 4

Eugeni Neumoin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10155
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

ZigZag подобный применяемому в Ensign с небольшими отличиями (v1). С выводом статических и динамических фиб и вил Эндрюса.

Параметры:

minBars - фильтр баровый (задается количество баров)

minSize - фильтр по количеству пунктов (задается количество пунктов)

ExtFiboType = true - фибы с числами Песавенто, false - стандартные фибы

ExtFiboDinamic - разрешает вывод днамических уровней фибо. Динамические уровни фибо выводятся на первом луче ZigZag-a.

ExtFiboStatic - разрешает вывод статических уровней фибо

ExtFiboStaticNum - номер луча ZigZag-a, от которого будут выводиться статические уровни Фибоначчи. 1<ExtFiboStaticNum<=9

ExtFiboS и ExtFiboD - выбор цвета статических и динамических фиб.

ExtPitchfork = 1 выводятся вилы Эндрюса от последних трехэкстремумов ZigZag=2 выводится дополнительно 50% медиана

ExtLinePitchfork - задает цвет вил Эндрюса


ZZ_Ensign_Fibo

FiboPiv_Daily_DK FiboPiv_Daily_DK

Индикатор FiboPiv_Daily_DK.

Corelation Corelation

Индикатор предназначен для поиска корреляций между различными инструментами. Позволяет накладывать один график поверх другого и визуально определять как коррелируются между собой различные инструменты.

sell zone fibs sell zone fibs

Индикатор sell zone fibs.

One Side Gaussian индикаторы, подправленные и пополненные One Side Gaussian индикаторы, подправленные и пополненные

One Side Gaussian индикаторы, подправленные и пополненные