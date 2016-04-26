CodeBaseSecciones
Indicadores

FIBO_S - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
841
Ranking:
(6)
Publicado:
FIBO_S.mq4 (10.21 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador FIBO_S.

TargetPeriod=34;
FiboPeriod=17;
ShowTarget=true;
ShowFiboLines=false;
ShowHighLow=false;


FIBO_S

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8259

