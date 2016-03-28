CodeBaseKategorien
ZZ_Ensign_Fibo - Indikator für den MetaTrader 4

Ähnlich dem ZigZag, verwendet vom Ensign mit kleinen Unterschieden (v1). Er zeigt stationäre und dynamische Fibo-Levels und Andrews' pitchfork.

Parameter:

minBars - Balkenfilter (spezifiziert die Anzahl der Balken)

minSize - Point-Filter (spezifiziert die Anzahl der Points)

ExtFiboType = true - Fibo-Level berechnet aus Pesavento Zahlen, false - Standard Fibo Berechnung

ExtFiboDinamic - zeige die dynamischen Fibo-Levels. Die dynamischen Fibo-Levels werden auf der ersten ZigZag Linie gezeigt.

ExtFiboStatic - zeigt die stationären Fibo-Levels

ExtFiboStaticNum - die Zahl der ZigZags-Linien ab der die stationären Fibo-Levels gezeigt werden. 1<ExtFiboStaticNum<=9

ExtFiboS и ExtFiboD - die Wahl der Farben der stationären und dynamischen Fibos.

ExtPitchfork = 1 Anzeige von Andrews' pitchfork nach den letzten drei Extrema, ZigZag=2 der 50% Median wird zusätzlich angezeigt.

ExtLinePitchfork - Wahl der Farbe von Andrews' pitchfork


ZZ_Ensign_Fibo

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8257

