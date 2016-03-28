und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZZ_Ensign_Fibo - Indikator für den MetaTrader 4
Ähnlich dem ZigZag, verwendet vom Ensign mit kleinen Unterschieden (v1). Er zeigt stationäre und dynamische Fibo-Levels und Andrews' pitchfork.
Parameter:
minBars - Balkenfilter (spezifiziert die Anzahl der Balken)
minSize - Point-Filter (spezifiziert die Anzahl der Points)
ExtFiboType = true - Fibo-Level berechnet aus Pesavento Zahlen, false - Standard Fibo Berechnung
ExtFiboDinamic - zeige die dynamischen Fibo-Levels. Die dynamischen Fibo-Levels werden auf der ersten ZigZag Linie gezeigt.
ExtFiboStatic - zeigt die stationären Fibo-Levels
ExtFiboStaticNum - die Zahl der ZigZags-Linien ab der die stationären Fibo-Levels gezeigt werden. 1<ExtFiboStaticNum<=9
ExtFiboS и ExtFiboD - die Wahl der Farben der stationären und dynamischen Fibos.
ExtPitchfork = 1 Anzeige von Andrews' pitchfork nach den letzten drei Extrema, ZigZag=2 der 50% Median wird zusätzlich angezeigt.
ExtLinePitchfork - Wahl der Farbe von Andrews' pitchfork
ZZ_Ensign_Fibo
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8257
