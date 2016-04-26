Mira cómo descargar robots gratis
sell zone fibs - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 963
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
indicador sell zone fibs.
Parámetros:
MAPeriod=55;
MAType=2;
fibo1=1;
fibo2=2;
fibo3=3;
fibo4=4;
fibo5=5;
fibo6=6;
fibo7=7;
sell zone fibs
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8255
