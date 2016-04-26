CodeBaseSecciones
Indicadores

sell zone fibs - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
963
Ranking:
(5)
Publicado:
indicador sell zone fibs.

Parámetros:

MAPeriod=55;
MAType=2;
fibo1=1;
fibo2=2;
fibo3=3;
fibo4=4;
fibo5=5;
fibo6=6;
fibo7=7;


sell zone fibs

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8255

