VQ bars - indicador para MetaTrader 4
Indicador VQ bars.
Parámetros:
Length=5;
Method=3;
Smoothing=1;
Filter=5;
Steady =false;
VQ bars
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8256
