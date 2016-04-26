CodeBaseSecciones
VQ bars - indicador para MetaTrader 4

VQ_bars.mq4 (3.43 KB) ver
Indicador VQ bars.

Parámetros:

Length=5;
Method=3;
Smoothing=1;
Filter=5;
Steady =false;


VQ bars

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8256

