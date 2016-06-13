コードベースセクション
インディケータ

ZZ_Ensign_Fibo - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ensignに用いられるようなZigZag系のインジケータです。アンドリュースピッチフォークやフィボナッチレベルが出力されます。

パラメータ:

minBars - バーフィルタ (足の本数を指定する)

minSize - ポイントによるフィルタ (ポイント数を指定する)

ExtFiboType - ExtFiboTypeがtrueならば、ペサベント数字を持つフィボレベルが表示されるし、falseならば、単純なフィボレベルが表示される

ExtFiboDinamic - 移動フィボレベルを出力させる。移動フィボレベルがジグザグの1番目の半直線に出力される

ExtFiboStatic - 静的フィボレベルを出力させる

ExtFiboStaticNum - 静的フィボレベルが出力される半直線の番号。1<ExtFiboStaticNum<=9

ExtFiboS и ExtFiboD - フィボレベルの色の設定

ExtPitchfork - 1ならば、最後の3つの極値からのアンドリュースピッチフォークが出力されるし、2ならば、オプションとして中央値が出力される

ExtLinePitchfork - アンドリュースピッチフォークの色


ZZ_Ensign_Fibo

