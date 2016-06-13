無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZZ_Ensign_Fibo - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1248
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Ensignに用いられるようなZigZag系のインジケータです。アンドリュースピッチフォークやフィボナッチレベルが出力されます。
パラメータ:
minBars - バーフィルタ (足の本数を指定する)
minSize - ポイントによるフィルタ (ポイント数を指定する)
ExtFiboType - ExtFiboTypeがtrueならば、ペサベント数字を持つフィボレベルが表示されるし、falseならば、単純なフィボレベルが表示される
ExtFiboDinamic - 移動フィボレベルを出力させる。移動フィボレベルがジグザグの1番目の半直線に出力される
ExtFiboStatic - 静的フィボレベルを出力させる
ExtFiboStaticNum - 静的フィボレベルが出力される半直線の番号。1<ExtFiboStaticNum<=9
ExtFiboS и ExtFiboD - フィボレベルの色の設定
ExtPitchfork - 1ならば、最後の3つの極値からのアンドリュースピッチフォークが出力されるし、2ならば、オプションとして中央値が出力される
ExtLinePitchfork - アンドリュースピッチフォークの色
ZZ_Ensign_Fibo
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8257
VQ bars
インディケータVQ bars。sell zone fibs
インディケータ sell zone fibs
FiboPiv_Daily_DK
インディケータ FiboPiv_Daily_DK。FIBO_S
インディケータFIBO_S。