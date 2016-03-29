ZZ_Ensign_Fibo

就像在 Ensign 里使用的之字折线, 但略有不同 (v1)。显示静态/动态斐波那契, 和安德鲁草叉。

参数:



minBars - 过滤器柱线 (指定柱线数量)



minSize - 过滤器点数 (指定点数)



ExtFiboType = true - 具有 Pesavento 级数的斐波那契, false - 标准斐波那契级数

ExtFiboDinamic - 启用动态斐波那契级数显示。动态斐波那契级数显示在之字折线的第一条射线上。

ExtFiboStatic - 启用静态斐波那契级数显示

ExtFiboStaticNum - 之字折线射线数量, 静态斐波那契级数将从此值显示。1<ExtFiboStaticNum<=9

ExtFiboS и ExtFiboD - 静态和动态斐波那契的颜色选择。

ExtPitchfork = 1 安德鲁草叉从最后三个极值开始显示, ZigZag=2 附加 50% 中值显示

ExtLinePitchfork - 指定安德鲁草叉颜色