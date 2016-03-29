代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ZZ_Ensign_Fibo - MetaTrader 4脚本

Eugeni Neumoin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
5091
等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

就像在 Ensign 里使用的之字折线, 但略有不同 (v1)。显示静态/动态斐波那契, 和安德鲁草叉。

参数:

minBars - 过滤器柱线 (指定柱线数量)

minSize - 过滤器点数 (指定点数)

ExtFiboType = true - 具有 Pesavento 级数的斐波那契, false - 标准斐波那契级数

ExtFiboDinamic - 启用动态斐波那契级数显示。动态斐波那契级数显示在之字折线的第一条射线上。

ExtFiboStatic - 启用静态斐波那契级数显示

ExtFiboStaticNum - 之字折线射线数量, 静态斐波那契级数将从此值显示。1<ExtFiboStaticNum<=9

ExtFiboS и ExtFiboD - 静态和动态斐波那契的颜色选择。

ExtPitchfork = 1 安德鲁草叉从最后三个极值开始显示, ZigZag=2 附加 50% 中值显示

ExtLinePitchfork - 指定安德鲁草叉颜色


ZZ_Ensign_Fibo

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8257

RAVI 指标(修改版) RAVI 指标(修改版)

由T.Chand 发明的 RAVI (范围行为确认指数) 趋势指标.

相关 相关

指标目的在于搜索不同品种之间的相关性。它可在图表上叠加另一品种, 以便目测不同品种之间的相关性。

模糊逻辑 模糊逻辑

一款在模糊逻辑基础上的决策制定 EA。在分类和等级结果开发期间, 使用了 A. Nedosekin (http://sedok.narod.ru/scoring_USA.html) 的素材。

单面高斯指标, 修正并补充 单面高斯指标, 修正并补充

单面高斯指标, 修正并补充