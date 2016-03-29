请观看如何免费下载自动交易
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
就像在 Ensign 里使用的之字折线, 但略有不同 (v1)。显示静态/动态斐波那契, 和安德鲁草叉。
参数:
minBars - 过滤器柱线 (指定柱线数量)
minSize - 过滤器点数 (指定点数)
ExtFiboType = true - 具有 Pesavento 级数的斐波那契, false - 标准斐波那契级数
ExtFiboDinamic - 启用动态斐波那契级数显示。动态斐波那契级数显示在之字折线的第一条射线上。
ExtFiboStatic - 启用静态斐波那契级数显示
ExtFiboStaticNum - 之字折线射线数量, 静态斐波那契级数将从此值显示。1<ExtFiboStaticNum<=9
ExtFiboS и ExtFiboD - 静态和动态斐波那契的颜色选择。
ExtPitchfork = 1 安德鲁草叉从最后三个极值开始显示, ZigZag=2 附加 50% 中值显示
ExtLinePitchfork - 指定安德鲁草叉颜色
ZZ_Ensign_Fibo
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8257
