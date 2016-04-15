CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

ZigAndZag_trader - Asesor Experto para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
861
Ranking:
(3)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

A petición de Bookkeeperа, he creado el EA a base de su indicador ZigAndZag.

El EA es para el Probador de Estrategias, como mucho para demo. Aquí tienen los resultados desde el comienzo de este año:

Strategy Tester Report
ZigAndZag_trader

Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período 4 Horas (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23)
Modelo Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
Parámetros Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;
Barras en el historial 1737 Ticks modelados 2215268 Calidad de modelación 90.00%
Errores de divergencia de gráficos 0
Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto 855,09 Beneficio bruto 3744,42 Pérdidas brutas -2889,33
Factor del beneficio 1,30 Beneficio esperado 8,38
Reducción absoluta 409,18 Reducción máxima 477.52 (4.31%) Reducción relativa 4.31% (477.52)
Total de transacciones 102 Posiciones cortas (% de ganadoras) 22 (27.27%) Posiciones largas (% de ganadoras) 80 (55.00%)
Transacciones ganadoras (% de todas) 50 (49.02%) Transacciones perdedoras (% de todas) 52 (50.98%)
La transacción máxima ganadora 231,71 perdedora -195,29
Transacción media ganadora 74,89 perdedora -55,56
Número máximo de ganancias consecutivas (beneficio) 5 (245.24) pérdidas consecutivas (pérdida) 4 (-267.84)
Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 337.16 (3) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -267.84 (4)
Media de ganancia consecutiva 2 pérdida consecutiva 2
La discusión es aquí.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8211

CandRelation CandRelation

Intento de formalizar tres parámetros de la vela: sombra superior e inferior y el cuerpo.

Normalized Volume Oscillator Normalized Volume Oscillator

Versión ampliada del indicador del volumen normalizado. Ha sido añadidos los medios que facilitan el análisis visual de los valores del indicador.

Patrón MACD “Cabeza y hombros”. Bien, pero raras veces. Patrón MACD “Cabeza y hombros”. Bien, pero raras veces.

La estrategia de trading que trabaja a base del patrón MACD “cabeza y hombros”.

SHE kanskigor SHE kanskigor

¿Quién quería 5 puntos al día?