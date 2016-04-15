A petición de Bookkeeperа, he creado el EA a base de su indicador ZigAndZag.

El EA es para el Probador de Estrategias, como mucho para demo. Aquí tienen los resultados desde el comienzo de este año:

Strategy Tester Report ZigAndZag_trader

Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Período 4 Horas (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23) Modelo Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles) Parámetros Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977; Barras en el historial 1737 Ticks modelados 2215268 Calidad de modelación 90.00% Errores de divergencia de gráficos 0 Depósito inicial 10000,00 Beneficio neto 855,09 Beneficio bruto 3744,42 Pérdidas brutas -2889,33 Factor del beneficio 1,30 Beneficio esperado 8,38 Reducción absoluta 409,18 Reducción máxima 477.52 (4.31%) Reducción relativa 4.31% (477.52) Total de transacciones 102 Posiciones cortas (% de ganadoras) 22 (27.27%) Posiciones largas (% de ganadoras) 80 (55.00%) Transacciones ganadoras (% de todas) 50 (49.02%) Transacciones perdedoras (% de todas) 52 (50.98%) La transacción máxima ganadora 231,71 perdedora -195,29 Transacción media ganadora 74,89 perdedora -55,56 Número máximo de ganancias consecutivas (beneficio) 5 (245.24) pérdidas consecutivas (pérdida) 4 (-267.84) Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 337.16 (3) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -267.84 (4) Media de ganancia consecutiva 2 pérdida consecutiva 2