ZigAndZag_trader - Asesor Experto para MetaTrader 4
Visualizaciones: 861
- 861
Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
A petición de Bookkeeperа, he creado el EA a base de su indicador ZigAndZag.
El EA es para el Probador de Estrategias, como mucho para demo. Aquí tienen los resultados desde el comienzo de este año:
Strategy Tester Report
ZigAndZag_trader
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|4 Horas (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;
|Barras en el historial
|1737
|Ticks modelados
|2215268
|Calidad de modelación
|90.00%
|Errores de divergencia de gráficos
|0
|Depósito inicial
|10000,00
|Beneficio neto
|855,09
|Beneficio bruto
|3744,42
|Pérdidas brutas
|-2889,33
|Factor del beneficio
|1,30
|Beneficio esperado
|8,38
|Reducción absoluta
|409,18
|Reducción máxima
|477.52 (4.31%)
|Reducción relativa
|4.31% (477.52)
|Total de transacciones
|102
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|22 (27.27%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|80 (55.00%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|50 (49.02%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|52 (50.98%)
|La transacción máxima
|ganadora
|231,71
|perdedora
|-195,29
|Transacción media
|ganadora
|74,89
|perdedora
|-55,56
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|5 (245.24)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|4 (-267.84)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|337.16 (3)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-267.84 (4)
|Media de
|ganancia consecutiva
|2
|pérdida consecutiva
|2
La discusión es aquí.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8211
