Советники

ZigAndZag_trader - эксперт для MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4534
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

По просьбе Bookkeeperа, наваял советника по его индикатору ZigAndZag.

Советник для тестера, максимально для демо, вот результаты с начала этого года:

Strategy Tester Report
ZigAndZag_trader

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;
Баров в истории 1737 Смоделировано тиков 2215268 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 855.09 Общая прибыль 3744.42 Общий убыток -2889.33
Прибыльность 1.30 Матожидание выигрыша 8.38
Абсолютная просадка 409.18 Максимальная просадка 477.52 (4.31%) Относительная просадка 4.31% (477.52)
Всего сделок 102 Короткие позиции (% выигравших) 22 (27.27%) Длинные позиции (% выигравших) 80 (55.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 50 (49.02%) Убыточные сделки (% от всех) 52 (50.98%)
Самая большая прибыльная сделка 231.71 убыточная сделка -195.29
Средняя прибыльная сделка 74.89 убыточная сделка -55.56
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (245.24) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-267.84)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 337.16 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -267.84 (4)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Обсуждение здесь
