ZigAndZag_trader - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4534
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
По просьбе Bookkeeperа, наваял советника по его индикатору ZigAndZag.
Советник для тестера, максимально для демо, вот результаты с начала этого года:
Strategy Tester Report
ZigAndZag_trader
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;
|Баров в истории
|1737
|Смоделировано тиков
|2215268
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|855.09
|Общая прибыль
|3744.42
|Общий убыток
|-2889.33
|Прибыльность
|1.30
|Матожидание выигрыша
|8.38
|Абсолютная просадка
|409.18
|Максимальная просадка
|477.52 (4.31%)
|Относительная просадка
|4.31% (477.52)
|Всего сделок
|102
|Короткие позиции (% выигравших)
|22 (27.27%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|80 (55.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|50 (49.02%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|52 (50.98%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|231.71
|убыточная сделка
|-195.29
|Средняя
|прибыльная сделка
|74.89
|убыточная сделка
|-55.56
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (245.24)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|4 (-267.84)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|337.16 (3)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-267.84 (4)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
