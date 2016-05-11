Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ZigAndZag_trader - expert para MetaTrader 4
- 760
-
A pedido de bookkeeper, eu fiz um Expert Advisor pelo indicador ZigAndZag, publicado no: https://www.mql5.com/ru/code/8180. Este EA é para o Tester ou, no máximo, para a negociação demo, não para a negociação real. Aqui estão os resultados de testes desde o início deste ano:
Relatório do Strategy Tester
ZigAndZag_trader
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|4 Horas (H4) 02.01.2008 08:00 - 20.06.2008 20:00 (01.01.2008 - 23.06.2008)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;
|Barras em teste
|1737
|Ticks modelados
|2215268
|Qualidade da modelagem
|90.00%
|Erros de gráficos incompatíveis
|0
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro Líquido Total
|855.09
|Lucro bruto
|3744.42
|perda bruta
|-2889.33
|Fator de lucro
|1.30
|Retorno esperado
|8.38
|Rebaixamento absoluto
|409.18
|Rebaixamento máximo
|477.52 (4.31%)
|Rebaixamento relativo
|4.31% (477.52)
|Total de negociações
|102
|Posições vendidas (ganho %)
|22 (27.27%)
|Posições compradas (ganho %)
|80 (55.00%)
|Negociações com lucro (% do total)
|50 (49.02%)
|Negociações com perda (% do total)
|52 (50.98%)
|Maior
|Negociação com lucro
|231.71
|Negociação com perda
|-195.29
|Média
|Negociação com lucro
|74.89
|Negociação com perda
|-55.56
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|5 (245.24)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|4 (-267.84)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|337.16 (3)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-267.84 (4)
|Média
|Ganhos consecutivos
|2
|Perdas consecutivas
|2
Os debates sobre esta jóia estão aqui
Expert Waddah Attar Win
Vender quando estiver para cima >>> Comprar quando para baixoCandRelation
A tentativa de formalizar três parâmetros de uma vela - as superiores, inferiores e sombras do corpo.
O padrão MACD - cabeça e ombros. Bom, mas em raras ocasiões.
Uma estratégia de negociação que funciona com o padrão MACD "cabeça e ombros"SHE kanskigor
Que quer 5 pontos por dia?