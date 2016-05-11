CodeBaseSeções
Experts

ZigAndZag_trader - expert para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
A pedido de bookkeeper, eu fiz um Expert Advisor pelo indicador ZigAndZag, publicado no: https://www.mql5.com/ru/code/8180. Este EA é para o Tester ou, no máximo, para a negociação demo, não para a negociação real. Aqui estão os resultados de testes desde o início deste ano:

Relatório do Strategy Tester
ZigAndZag_trader

Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período 4 Horas (H4) 02.01.2008 08:00 - 20.06.2008 20:00 (01.01.2008 - 23.06.2008)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetros Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;

Barras em teste
 1737 Ticks modelados 2215268 Qualidade da modelagem
 90.00%
Erros de gráficos incompatíveis 0




Depósito inicial 10000.00



Lucro Líquido Total 855.09 Lucro bruto 3744.42 perda bruta -2889.33
Fator de lucro 1.30 Retorno esperado 8.38

Rebaixamento absoluto 409.18 Rebaixamento máximo 477.52 (4.31%) Rebaixamento relativo 4.31% (477.52)

Total de negociações 102 Posições vendidas (ganho %) 22 (27.27%) Posições compradas (ganho %) 80 (55.00%)

 Negociações com lucro (% do total) 50 (49.02%) Negociações com perda (% do total) 52 (50.98%)
Maior Negociação com lucro
 231.71 Negociação com perda -195.29
Média Negociação com lucro 74.89 Negociação com perda -55.56
Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 5 (245.24) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 4 (-267.84)
Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 337.16 (3) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -267.84 (4)
Média Ganhos consecutivos 2 Perdas consecutivas 2
Os debates sobre esta jóia estão aqui

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8211

