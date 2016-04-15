CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Patrón MACD “Cabeza y hombros”. Bien, pero raras veces. - Asesor Experto para MetaTrader 4

Юрий | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1343
Ranking:
(2)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Implementación del patrón MACD “Cabeza y hombros”.


Siga el enlace para ver el original de la estrategia comercial:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php

El Asesor Experto (EA) ha sido diseñado para comprobar la eficacia de la estrategia comercial descrita por el autor. Los resultados obtenidos y la descripción de los parámetros del EA están disponibles en el último número de la revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54


Descripción breve del algoritmo del Asesor Experto:

1. Período de tiempo: H4;
2. Símbolo: EURUSD;
Volumen: 1 lote
3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

 
Buscar la señal de compra:
1. El histograma MACD debe formar el mínimo debajo de -0,0030;
2. Después de formar el mínimo debajo de -0,0030, el histograma debe formar el mínimo aún más bajo por debajo de -0,0045;
3. Después de formar el mínimo debajo de -0,0045, el histograma debe formar un mínimo más, entre el primero y el segundo;
4. Stop Loss se coloca a 10 puntos por debajo del último mínimo local;
5. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por encima de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;
El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;
7. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.


Buscar la señal de venta:
1. El histograma MACD tiene que formar el máximo por encima de 0.0030;
2. Después de formar el máximo superior a 0,0030, el histograma debe formar otro máximo aún más alto por debajo de 0,0045;
3. Después de formar el máximo superior a 0,0045, el histograma debe formar otro máximo que sea más bajo que el primero y el segundo;
4. Stop Loss se coloca a 10 puntos por encima del último máximo local;
5. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por debajo de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;
El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;
7. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.



Prueba del Asesor Experto con parámetros estándar:

Después de la optimización de parámetros:

Se han obtenido buenas combinaciones durante el trabajo en el futuro y pasado. Puede encontrar más información en la revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54

P.S. Todas las posibles variables de a estrategia se muestran en las variables externas, puede escoger buenos parámetros para los gráficos intradía también Experimente. No es necesario probar en los ticks. Si tienen ideas respecto a las mejoras o preguntas acerca del EA, no duden en escribir.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8212

ZigAndZag_trader ZigAndZag_trader

Asesor Experto a base del indicador ZigAndZag.

CandRelation CandRelation

Intento de formalizar tres parámetros de la vela: sombra superior e inferior y el cuerpo.

SHE kanskigor SHE kanskigor

¿Quién quería 5 puntos al día?

Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"

Este Asesor Experto se basa en los siguientes indicadores: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Yo recomiendo los gráficos sólo con el período M15.