Implementación del patrón MACD “Cabeza y hombros”.

Siga el enlace para ver el original de la estrategia comercial:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php





El Asesor Experto (EA) ha sido diseñado para comprobar la eficacia de la estrategia comercial descrita por el autor. Los resultados obtenidos y la descripción de los parámetros del EA están disponibles en el último número de la revista:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54







Descripción breve del algoritmo del Asesor Experto:



1. Período de tiempo: H4;

2. Símbolo: EURUSD;

Volumen: 1 lote

3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Buscar la señal de compra:

1. El histograma MACD debe formar el mínimo debajo de -0,0030;

2. Después de formar el mínimo debajo de -0,0030, el histograma debe formar el mínimo aún más bajo por debajo de -0,0045;

3. Después de formar el mínimo debajo de -0,0045, el histograma debe formar un mínimo más, entre el primero y el segundo;

4. Stop Loss se coloca a 10 puntos por debajo del último mínimo local;

5. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por encima de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;

El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;

7. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.





Buscar la señal de venta:

1. El histograma MACD tiene que formar el máximo por encima de 0.0030;

2. Después de formar el máximo superior a 0,0030, el histograma debe formar otro máximo aún más alto por debajo de 0,0045;

3. Después de formar el máximo superior a 0,0045, el histograma debe formar otro máximo que sea más bajo que el primero y el segundo;

4. Stop Loss se coloca a 10 puntos por encima del último máximo local;

5. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por debajo de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;

El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;

7. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.







Prueba del Asesor Experto con parámetros estándar:

Después de la optimización de parámetros:



Se han obtenido buenas combinaciones durante el trabajo en el futuro y pasado. Puede encontrar más información en la revista:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54





P.S. Todas las posibles variables de a estrategia se muestran en las variables externas, puede escoger buenos parámetros para los gráficos intradía también Experimente. No es necesario probar en los ticks. Si tienen ideas respecto a las mejoras o preguntas acerca del EA, no duden en escribir.