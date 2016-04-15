Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Patrón MACD “Cabeza y hombros”. Bien, pero raras veces. - Asesor Experto para MetaTrader 4
1343
Implementación del patrón MACD “Cabeza y hombros”.
Siga el enlace para ver el original de la estrategia comercial:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
El Asesor Experto (EA) ha sido diseñado para comprobar la eficacia de la estrategia comercial descrita por el autor. Los resultados obtenidos y la descripción de los parámetros del EA están disponibles en el último número de la revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54
Descripción breve del algoritmo del Asesor Experto:
1. Período de tiempo: H4;
2. Símbolo: EURUSD;
Volumen: 1 lote
3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.
Buscar la señal de compra:
1. El histograma MACD debe formar el mínimo debajo de -0,0030;
2. Después de formar el mínimo debajo de -0,0030, el histograma debe formar el mínimo aún más bajo por debajo de -0,0045;
3. Después de formar el mínimo debajo de -0,0045, el histograma debe formar un mínimo más, entre el primero y el segundo;
4. Stop Loss se coloca a 10 puntos por debajo del último mínimo local;
5. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por encima de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;
El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;
7. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.
Buscar la señal de venta:
1. El histograma MACD tiene que formar el máximo por encima de 0.0030;
2. Después de formar el máximo superior a 0,0030, el histograma debe formar otro máximo aún más alto por debajo de 0,0045;
3. Después de formar el máximo superior a 0,0045, el histograma debe formar otro máximo que sea más bajo que el primero y el segundo;
4. Stop Loss se coloca a 10 puntos por encima del último máximo local;
5. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por debajo de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;
El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;
7. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.
Prueba del Asesor Experto con parámetros estándar:
Después de la optimización de parámetros:
Se han obtenido buenas combinaciones durante el trabajo en el futuro y pasado. Puede encontrar más información en la revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54
P.S. Todas las posibles variables de a estrategia se muestran en las variables externas, puede escoger buenos parámetros para los gráficos intradía también Experimente. No es necesario probar en los ticks. Si tienen ideas respecto a las mejoras o preguntas acerca del EA, no duden en escribir.
