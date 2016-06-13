コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ZigAndZag_trader - MetaTrader 4のためのエキスパート

Bookkeeper氏の求めに応じて、彼のZigAndZagに基づいてエキスパートアドバイザを開発しました。

デモ口座でバックテストを行うことはおすすめです。年初からのバックテスト結果は以下の通りです。:

バックテスト結果
ZigAndZag_trader

通貨ペア GBPUSD (英ポンド/米ドル)
時間軸 4時間足 (H4) 2008年1月2日 08:00～2008年6月20日 20:00 (2008年1月1日～2008年6月23日)
モデル 全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ: Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;
ヒストリー内のバー数 1737 生成されたティックの数 2215268 モデル化の質 90.00%
チャートの不一致エラー 0
初期証拠金 10000.00
純利益 855.09 総利益 3744.42 総損益 -2889.33
プロフィットファクタ 1.30 期待利得 8.38
絶対ドローダウン 409.18 最大ドローダウン 477.52 (4.31%) 相対ドローダウン 4.31% (477.52)
総取引数 102 ショートポジション 22 (27.27%) ロングポジション 80 (55.00%)
勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 50 (49.02%) 負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 52 (50.98%)
最大 勝トレード 231.71 勝トレード -195.29
平均 勝トレード 74.89 勝トレード -55.56
最大 連続勝ち（利益） 5 (245.24) 連続負け (損失) 4 (-267.84)
最大 連続利益 (勝ちの数) 337.16 (3) 連続損失 (負けの数) -267.84 (4)
平均 連続勝ち 2 連続負け 2
詳細はこちら

