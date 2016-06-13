無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigAndZag_trader - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 824
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Bookkeeper氏の求めに応じて、彼のZigAndZagに基づいてエキスパートアドバイザを開発しました。
デモ口座でバックテストを行うことはおすすめです。年初からのバックテスト結果は以下の通りです。:
バックテスト結果
ZigAndZag_trader
|通貨ペア
|GBPUSD (英ポンド/米ドル)
|時間軸
|4時間足 (H4) 2008年1月2日 08:00～2008年6月20日 20:00 (2008年1月1日～2008年6月23日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;
|ヒストリー内のバー数
|1737
|生成されたティックの数
|2215268
|モデル化の質
|90.00%
|チャートの不一致エラー
|0
|初期証拠金
|10000.00
|純利益
|855.09
|総利益
|3744.42
|総損益
|-2889.33
|プロフィットファクタ
|1.30
|期待利得
|8.38
|絶対ドローダウン
|409.18
|最大ドローダウン
|477.52 (4.31%)
|相対ドローダウン
|4.31% (477.52)
|総取引数
|102
|ショートポジション
|22 (27.27%)
|ロングポジション
|80 (55.00%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|50 (49.02%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|52 (50.98%)
|最大
|勝トレード
|231.71
|勝トレード
|-195.29
|平均
|勝トレード
|74.89
|勝トレード
|-55.56
|最大
|連続勝ち（利益）
|5 (245.24)
|連続負け (損失)
|4 (-267.84)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|337.16 (3)
|連続損失 (負けの数)
|-267.84 (4)
|平均
|連続勝ち
|2
|連続負け
|2
詳細はこちら。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8211
Waddah Attar Win Expert
上昇すれば買い、下降すれば売りをします。CandRelation
下ヒゲ、上ヒゲと実体などローソク足の3つのパターンを形式化する試みです。
MACDパターン：頭部と肩部良いけど、珍しいですね。
MACDパターンの頭部と肩部をベースにしたEAです。SHE kanskigor
1日あたり5ポイントがほしいですか？