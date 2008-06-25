代码库部分
ZigAndZag_trader - MetaTrader 4EA

应 Bookkeeperа请求,智能交易的指标 ZigAndZag 公布的链接地址: https://www.mql5.com/ru/code/8180, 智能交易的测试结果如下：

策略测试报告
ZigAndZag_trader

货币对
 GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
时间周期
 4 小时(H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23)
模式 全部替克
参数 Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;

历史柱
 1737 模式化替克 2215268 模式化质量 90.00%
图表错误 0




初始存款额 10000.00



净盈利
 855.09 毛盈利 3744.42 毛亏损 -2889.33
赢利
 1.30 预期回报
 8.38

完全借款 409.18 最大借款 477.52 (4.31%) 相对借款 4.31% (477.52)

所有交易 102 卖空仓位 (赢利百分比) 22 (27.27%) 看涨仓位 (赢利百分比) 80 (55.00%)

 赢利交易(百分比数量) 50 (49.02%) 亏损交易 (百分比数量) 52 (50.98%)
最大 赢利交易 231.71 亏损交易 -195.29
平均 赢利交易 74.89 亏损交易 -55.56
最大数量 连续赢利 (盈利) 5 (245.24) 连续亏损(亏损) 4 (-267.84)
最大 连续赢利 (数量) 337.16 (3) 连续亏损 (数量) -267.84 (4)
平均
 连续赢利 2 连续亏损 2

