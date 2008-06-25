请观看如何免费下载自动交易
ZigAndZag_trader - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 4030
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
应 Bookkeeperа请求,智能交易的指标 ZigAndZag 公布的链接地址: https://www.mql5.com/ru/code/8180, 智能交易的测试结果如下：
策略测试报告
ZigAndZag_trader
|货币对
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|时间周期
|4 小时(H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23)
|模式
|全部替克
|参数
|Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;
|历史柱
|1737
|模式化替克
|2215268
|模式化质量
|90.00%
|图表错误
|0
|初始存款额
|10000.00
|净盈利
|855.09
|毛盈利
|3744.42
|毛亏损
|-2889.33
|赢利
|1.30
|预期回报
|8.38
|完全借款
|409.18
|最大借款
|477.52 (4.31%)
|相对借款
|4.31% (477.52)
|所有交易
|102
|卖空仓位 (赢利百分比)
|22 (27.27%)
|看涨仓位 (赢利百分比)
|80 (55.00%)
|赢利交易(百分比数量)
|50 (49.02%)
|亏损交易 (百分比数量)
|52 (50.98%)
|最大
|赢利交易
|231.71
|亏损交易
|-195.29
|平均
|赢利交易
|74.89
|亏损交易
|-55.56
|最大数量
|连续赢利 (盈利)
|5 (245.24)
|连续亏损(亏损)
|4 (-267.84)
|最大
|连续赢利 (数量)
|337.16 (3)
|连续亏损 (数量)
|-267.84 (4)
|平均
|连续赢利
|2
|连续亏损
|2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8211
