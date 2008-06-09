Смотри, как бесплатно скачать роботов
ZigAndZag - индикатор для MetaTrader 4
- 16481
-
Еще одна версия популярного зигзага.
Параметры:
extern int KeelOver=55; // Для M15
extern int Slalom=17; // Для M15
ZigAndZag
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8180
