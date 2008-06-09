CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ZigAndZag - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
16481
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Еще одна версия популярного зигзага.

Параметры:

extern int KeelOver=55; // Для M15
extern int Slalom=17; // Для M15


ZigAndZag

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8180

MacdPatternTraderv01. +300 пунктов в месяц. MacdPatternTraderv01. +300 пунктов в месяц.

4-xчасовая MACD FOREX стратегия

Обломов Обломов

В названии заложена идея основанная на наблюдениях закономерностей рынка. Написан для пары франк/дол.

SignalTable SignalTable

Оригинальный индикатор, показывает сигналы на покупку и продажу.

Kloss_ Kloss_

Переделанный специально для оптимизации недавно выложенный советник Kloss