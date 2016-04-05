Auf "Bookkeeper's" Nachfrage, habe ich einen "Egzpert Advizor" basierend auf dem ZigZag Indikator, auf: http://codebase.mql4/ru/3681 veröffentlicht Dieser EA ist für den Tester oder Demokonten, allerdings nicht für reelles Trading, gedacht Hier sind die Ergebnisse der Prüfung seit Anfang dieses Jahres:

Strategy Tester Report ZigAndZag_trader

Symbol GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Periode 4 Stunden (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23) Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert) Parameter Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;

Getestete Kerzen

1737 Modellierte Ticks 2215268 Modellierungsqualität

90.00% Fehler in Chartanpassung 0









Ursprüngliche Einzahlung 10000.00







Nettoprofit gesamt 855.09 Bruttoprofit 3744.42 Bruttoverlust -2889.33 Profitfaktor 1.30 Erwartetes Ergebnis 8.38



Absoluter Rückgang 409.18 Maximaler Rückgang 477.52 (4.31%) Relativer Rückgang 4.31% (477.52)

Anzahl an Trades 102 Sell-Positionen (davon gewonnen %) 22 (27.27%) Buy-Positionen (davon gewonnen %) 80 (55.00%)

Gewonne Trades (in % von Gesamt) 50 (49.02%) Verlorene Trades (in % von Gesamt) 52 (50.98%) Größter Gewinntrade

231.71 Verlusttrade -195.29 Durchschnitt Gewinntrade 74.89 Verlusttrade -55.56 Maximum Gewinntrades in Folge (Profit in Geld) 5 (245.24) Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld) 4 (-267.84) Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl) 337.16 (3) Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) -267.84 (4) Durchschnitt Gewinntrades in Folge 2 Verlusttrades in Folge 2