ZigAndZag_trader - Experte für den MetaTrader 4
- 806
-
Auf "Bookkeeper's" Nachfrage, habe ich einen "Egzpert Advizor" basierend auf dem ZigZag Indikator, auf: http://codebase.mql4/ru/3681 veröffentlicht Dieser EA ist für den Tester oder Demokonten, allerdings nicht für reelles Trading, gedacht Hier sind die Ergebnisse der Prüfung seit Anfang dieses Jahres:
Strategy Tester Report
ZigAndZag_trader
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periode
|4 Stunden (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;
|Getestete Kerzen
|1737
|Modellierte Ticks
|2215268
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Chartanpassung
|0
|Ursprüngliche Einzahlung
|10000.00
|Nettoprofit gesamt
|855.09
|Bruttoprofit
|3744.42
|Bruttoverlust
|-2889.33
|Profitfaktor
|1.30
|Erwartetes Ergebnis
|8.38
|Absoluter Rückgang
|409.18
|Maximaler Rückgang
|477.52 (4.31%)
|Relativer Rückgang
|4.31% (477.52)
|Anzahl an Trades
|102
|Sell-Positionen (davon gewonnen %)
|22 (27.27%)
|Buy-Positionen (davon gewonnen %)
|80 (55.00%)
|Gewonne Trades (in % von Gesamt)
|50 (49.02%)
|Verlorene Trades (in % von Gesamt)
|52 (50.98%)
|Größter
|Gewinntrade
|231.71
|Verlusttrade
|-195.29
|Durchschnitt
|Gewinntrade
|74.89
|Verlusttrade
|-55.56
|Maximum
|Gewinntrades in Folge (Profit in Geld)
|5 (245.24)
|Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld)
|4 (-267.84)
|Maximum
|Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl)
|337.16 (3)
|Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl)
|-267.84 (4)
|Durchschnitt
|Gewinntrades in Folge
|2
|Verlusttrades in Folge
|2
Die Debatten über dieses Juwel sind hier
