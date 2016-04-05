CodeBaseKategorien
Expert Advisors

ZigAndZag_trader - Experte für den MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Auf "Bookkeeper's" Nachfrage, habe ich einen "Egzpert Advizor" basierend auf dem ZigZag Indikator, auf: http://codebase.mql4/ru/3681 veröffentlicht Dieser EA ist für den Tester oder Demokonten, allerdings nicht für reelles Trading, gedacht Hier sind die Ergebnisse der Prüfung seit Anfang dieses Jahres:

Strategy Tester Report
ZigAndZag_trader

Symbol GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode 4 Stunden (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.06.20 20:00 (2008.01.01 - 2008.06.23)
Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)
Parameter Lots=0.1; ZZbar=1; Closebar=3; Maxord=1; Sl=0; Tp=0; magic=78977;

Getestete Kerzen
 1737 Modellierte Ticks 2215268 Modellierungsqualität
 90.00%
Fehler in Chartanpassung 0




Ursprüngliche Einzahlung 10000.00



Nettoprofit gesamt 855.09 Bruttoprofit 3744.42 Bruttoverlust -2889.33
Profitfaktor 1.30 Erwartetes Ergebnis 8.38

Absoluter Rückgang 409.18 Maximaler Rückgang 477.52 (4.31%) Relativer Rückgang 4.31% (477.52)

Anzahl an Trades 102 Sell-Positionen (davon gewonnen %) 22 (27.27%) Buy-Positionen (davon gewonnen %) 80 (55.00%)

 Gewonne Trades (in % von Gesamt) 50 (49.02%) Verlorene Trades (in % von Gesamt) 52 (50.98%)
Größter Gewinntrade
 231.71 Verlusttrade -195.29
Durchschnitt Gewinntrade 74.89 Verlusttrade -55.56
Maximum Gewinntrades in Folge (Profit in Geld) 5 (245.24) Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld) 4 (-267.84)
Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl) 337.16 (3) Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) -267.84 (4)
Durchschnitt Gewinntrades in Folge 2 Verlusttrades in Folge 2
Die Debatten über dieses Juwel sind hier

