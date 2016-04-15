CodeBaseSecciones
Indicadores

CandRelation - indicador para MetaTrader 4

Línea azul - parte del cuerpo en la longitud total de la vela

Línea verde - parte de la sombra superior en la longitud de la vela

Línea roja - parte de la sombra inferior

En el área seleccionada se muestran las correlaciones entre estas líneas si se utilizan las figuras correspondientes del análisis japones.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8209

