该指标是使用指标正常成交量的扩充版本。 (Normalized Volume, https://www.mql5.com/ru/code/8156).

首先，正常成交量的值显示的是时间周期内平均值的百分比。图表中的数据可以立即接受负值保护市场。

其他的有益创新则与正常成交量蜡烛柱的颜色方案有关。



- 蓝色表示当前成交量少于时间周期的平均数；

- 墨绿色表示成交量稍稍多于时间周期的平均数；

- 浅绿色表示增加成交量超过斐波水平 38,2% ；

- 黄色表示增加成交量超过斐波水平 61,8%；

- 白色 (这里图表中下方的红色）表示增加成交量超过斐波水平100% 。



Осциллятор нормализованного объема

在上面的图表中，你可以看到如何使用震荡正常成交量分析pivot-水平的概率。

黄色柱说明可能是不久的将来。白色(这里图表中下方的红色) 说明马上即将到来。

该指标的最佳运行时间周期相对较小(15分钟)。

在长趋势的条件下需要缓冲。在这种情况下直方图中的颜色为绿色。

