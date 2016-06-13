インディケータNormalized Volumeの拡張版です (https://www.mql5.com/ru/code/8156をご覧ください)。

最初に、標準化されたボリュームの値が一定の期間内の平均値に対するパーセンテージで表示されるようになりました。したがって、チャートのデータは負の値をとることができます。

それから、標準化ボリュームによって異なった色でヒストグラムの縦棒を染めることが可能になりました。



- 青い色は現在のボリュームが平均ボリュームより低いことを示し、

- 濃緑色は現在のボリュームが平均ボリュームより高いことを示し、

- 薄緑色は、平均ボリュームと対照的に現在のボリュームがフィボナッチレベルの38.2％を超えたことを示し、

- 黄色は、平均ボリュームと対照的に現在のボリュームがフィボナッチレベルの61,8%を超えたことを示し、

- 白い色は、ボリュームの増加がレベルの100％を超えたことを意味します。



Normalized Volume Oscillator

上記の図では、Normalized Volume Oscillatorによりピボットレベルの突破の可能性を分析する例が見られます。

黄色い縦棒は、近い将来に突破の起こる可能性が高いことを示し、白い縦棒は、貴方に突破の状態を通知します。

15分足など短い時間軸で最もよく機能します。

より長い時間軸では突破の条件が弱くなります。その場合、ヒストグラムの縦棒を緑色にすることは十分ですね。

