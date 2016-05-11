Participe de nossa página de fãs
Oscilador de Volume Normalizado - indicador para MetaTrader 4
Este indicador é uma ideia desenvolvida do uso de volumes normalizados (Volume Normalizado).
Em primeiro lugar, os valores normalizados são agora expressos em percentagem do valor médio para um período. Por conseguinte, os dados sobre o gráfico podem tomar agora valores negativos também. Isto significa alguma acalmia no mercado.
Outra inovação útil é colorir as barras do histograma de acordo com o tamanho do volume normalizado.
- A cor azul significa que o volume atual é menor do que a média para este período.
- A cor verde escura significa um excesso pequeno de volume, em comparação com a média para este período.
- A cor verde clara significa que o aumento do volume ultrapassou o nível de Fibo de 38.2% em comparação com a média dele para este período.
- A cor amarela significa que o aumento no volume excedeu o nível de Fibo de 61.8%, em comparação com a média para este período.
-A cor branca (é vermelho na imagem abaixo não derreter no fundo) significa que o aumento no volume excedeu o nível de Fibo de 100% em comparação com a média para este período.
Oscilador de Volume Normalizado
Na imagem acima, você pode ver um exemplo de como usar o Oscilador de Volume Normalizado quando se analisa a probabilidade de rompimento dos níveis de pivô.
A barra amarela do histograma diz que o rompimento é muito provável no futuro próximo. A barra branca (vermelho na imagem acima) nos informa que o rompimento está ocorrendo agora e, provavelmente, é verdade.
O indicador funciona melhor comparativamente em pequenos intervalos de tempo (15 minutos, por exemplo).
Sobre as tendências mais longas, as condições de rompimento são "amortecidas", uma vez que o nível de volume geral para o período é alto. Neste caso, é suficiente que a barra do histograma seja verde.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8208
