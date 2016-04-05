Dieser Indikator ist mit der Idee entwickelt worden, normalisierte Volumen einzusetzen (Normalized Volume).

Zunächst einmal werden nun die normalisierte Werte für einen Zeitraum in Prozent des durchschnittlichen Wertes ausgedrückt. Dementsprechend können die Daten im Diagramm jetzt negative Werte annehmen. Dies bedeutet einige Flauten auf dem Markt.

Eine weitere nützliche Innovation ist die Färbung des Histogrammbalken entsprechend der normalisierten Volumengröße.



- Blaue Farbe bedeutet, dass das derzeitige Volumen kleiner als der Durchschnitt des Volumens für diesen Zeitraum ist.

- Dunkelgrüne Farbe bedeutet eine kleine Überschreitung des Volumens im Vergleich zum durchschnittlichen Volumen für diesen Zeitraum auftritt.

- Hellgrüne Färbung bedeutet, dass die Zunahme des Volumens die Fibo-Ebene von 38,2% verglichen mit dem durchschnittlichen Volumen für diesen Zeitraum überschritten hat.

- Gelbe Färbung bedeutet, dass die Zunahme des Volumens die Fibo-Ebene von 61,8% verglichen mit dem durchschnittlichen Volumen für diesen Zeitraum überschritten hat.



- Weiße (dies ist die rote Linie im Bild) Farbe bedeutet den Anstieg im Volumen welches den Fibowert von 100% übersteigt im Vergleich zum Durchschnitt dieser Periode



Осциллятор нормализованного объема

Im Bild oben sehen Sie ein Beispiel wie der "Normalized Volume Oscillator" verwendet wird, wenn Sie die Wahrscheinlichkeit des Durchbruchs einer Pivotebene analysieren.

Der gelbe Balken des Histogramms sagt, dass der Durchbruch in der nächsten Zukunft sehr wahrscheinlich ist. Weiß (rot im Bild oben) Leiste informiert uns, dass der Durchbruch stattfindet gerade jetzt und, in den meisten Fällen, ist es wahr.

Der Indikator funktioniert am besten auf vergleichsweise kleinen Zeitraster (15 Minuten, zum Beispiel).

Auf längere Trends sind die Durchbruch-Bedingungen "abgefedert", da das allgemeine Volumen für den Zeitraum hoch ist. In diesem Fall genügt es, dass der Histogrammbalken grün ist.

