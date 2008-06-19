Ставь лайки и следи за новостями
Normalized Volume Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
12289
Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume, https://www.mql5.com/ru/code/8156).
Во-первых, нормализованные значения объемов теперь выражены в процентах от среднего значения за период. Соответственно, данные на графике могут теперь принимать и отрицательные значения, что означает затишье на рынке.
Другим полезным нововведением является раскраска столбиков гистограммы в зависимости от величины нормализованного объема.
- Синий цвет означает, что текущий объем меньше среднего за период;
- Темно-зеленый цвет означает небольшое превышение объема по сравнению со средним за период;
- Светло-зеленый цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 38,2% по сравнению со средним за период;
- Желтый цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 61,8% по сравнению со средним за период;
- Белый (на рисунке ниже - красный, чтобы не сливался с фоном) цвет означает, что увеличение объема преодолело уровень 100% по сравнению со средним за период.
Осциллятор нормализованного объема
На рисунке выше показан пример использования осциллятора нормализованного объема при анализе вероятности пробоя pivot-уровней.
Желтый столбик гистограммы говорит о том, что пробой в ближайшем будущем очень возможен. Белый (на рисунке - красный) столбик сигнализирует о том, что пробой происходит прямо сейчас и он, скорее всего, является истинным.
Индикатор лучше всего работает на сравнительно небольших таймфреймах (15 мин).
На длительном тренде условия пробоя смягчаются, т.к. общий уровень объема за период высокий. В этом случае достаточно, чтобы столбик гистограммы был зеленый.
