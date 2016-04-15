Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Kijun-Tenkan+ - indicador para MetaTrader 4
Igual que el indicador Kijun-sen+, dibuja ambas líneas a una cantidad de períodos especificada. Los períodos y la cantidad de períodos para el trazado en el futuro se establece por separado para cada línea desde los parámetros externos. Lo utilizo junto con Silver-channels. En el modo flat, estas líneas suelen quedarse sin cambios porque no hay nuevos máximos/minimos.
P.S. Es la nueva versión de 13.06.2006 (ha sido corregido el error del trazado forward: ahí se dibujaba el gráfico a una barra sobrante).
Kijun-Tenkan+
Traza en el gráfico la línea Kijun con el período especificado y permite dibujar la línea con períodos forward KijunShift.
