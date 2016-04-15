CodeBaseSecciones
Kijun-Tenkan+ - indicador para MetaTrader 4

Alexandr
Publicado:
KijunTenkant.mq4
Igual que el indicador Kijun-sen+, dibuja ambas líneas a una cantidad de períodos especificada. Los períodos y la cantidad de períodos para el trazado en el futuro se establece por separado para cada línea desde los parámetros externos. Lo utilizo junto con Silver-channels. En el modo flat, estas líneas suelen quedarse sin cambios porque no hay nuevos máximos/minimos.

P.S. Es la nueva versión de 13.06.2006 (ha sido corregido el error del trazado forward: ahí se dibujaba el gráfico a una barra sobrante).

Kijun-Tenkan+

