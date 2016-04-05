CodeBaseKategorien
Indikatoren

Kijun-Tenkan+ - Indikator für den MetaTrader 4

Alexandr | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
947
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
Genau wie der Kijun-Sen+ Indikator, zeichnet er beide Linien nach vorn auf eine angegebene Anzahl von Perioden. Perioden und die Anzahl der Perioden zum Zeichnen (nach vorn) werden separat für jede Zeile in den externen Parametern angegeben. Ich benutze es zusammen mit den "Silver-Channels". In einem stagnierenden Markt ruhen diese Zeilen da es keine neuen Perioden gibt

P.S. Es gibt eine neue Version vom 13.06.2006 (der Fehler des Zeichnens (nach vorne) wurde korrigiert; das Diagramm wurde auf einen ungeraden Balken gezeichnet).



