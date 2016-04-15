Siga el enlace para ver el original de la estrategia comercial:

Descripción breve del algoritmo del Asesor Experto:



1. Período de tiempo: H4;

2. Símbolo: EURUSD;

Volumen 1 lote

3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

Señal de compra

1. El histograma MACD debe adquirir el valor inferior a -0,0045;

2. Después de la formación del máximo inferior a -0,0045, el histograma debe subir por encima de -0,0045 y formar el mínimo, después de eso hay que comprar;

3. Stop Loss se coloca a 10 puntos por debajo del último mínimo local;

4. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por encima de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;

5. El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;

6. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de soporte.







Señal de venta

1. El histograma MACD debe adquirir el valor superior a 0,0045;

2. Después de formar el máximo superior a 0,0045, el histograma debe bajar por debajo de 0,0045 y formar el máximo, después de eso hay que vender;

3. Stop Loss se coloca a 10 puntos por encima del último máximo local;

4. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por debajo de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;

El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;

6. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.





Prueba del Asesor Experto con parámetros estándar:

Después de la optimización de parámetros:

P.S. Todas las posibles variables de a estrategia se muestran en las variables externas, puede escoger buenos parámetros para los gráficos intradía también Experimente. No es necesario probar en los ticks. Si tienen ideas respecto a las mejoras o preguntas acerca del EA, no duden en escribir.