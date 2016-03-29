



就像 Kijun-sen+ 指标, 它提前指定周期数绘制两条线。提前绘制的周期和周期数, 在外部参数里单独指定。我把它和 白银-通道 一起使用。在横盘行情时, 这些线休息, 作为一条规则, 因为此时没有新周期。



附言,新版本发布于 2006 年 06 月 13 日 (提前绘制的错误已经改正; 图表在一根奇数柱线上绘制)。

