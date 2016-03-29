请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
就像 Kijun-sen+ 指标, 它提前指定周期数绘制两条线。提前绘制的周期和周期数, 在外部参数里单独指定。我把它和 白银-通道 一起使用。在横盘行情时, 这些线休息, 作为一条规则, 因为此时没有新周期。
附言,新版本发布于 2006 年 06 月 13 日 (提前绘制的错误已经改正; 图表在一根奇数柱线上绘制)。
附言,新版本发布于 2006 年 06 月 13 日 (提前绘制的错误已经改正; 图表在一根奇数柱线上绘制)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8189
m-Fibonacci 和 m-Candles 两个指标
这些指标能够在一个图表上显示多个更大时段, 日式蜡烛图以及斐波那契水平.AudioPrice 修改版 1
最新报价的立体声语音输出!修改以适应MT4中一些经纪商提供分数点位报价.