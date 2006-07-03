Kijun-Tenkan+

Аналогично индикатору Kijun-sen+ прорисовывает обе линии на заданное количество периодов вперед. Периоды и количество периодов для прорисовки вперед задается для каждой линии отдельно из внешних параметров. Я использую его вместе с Silver-channels. Во флетовом режиме эти линии, как правило, остаются без изменений, т.к. нет новых максимумов-минимумов.



PS Новая версия от 13.06.2006 (исправлена ошибка прорисовки вперед - там рисовался график на 1 лишний бар).