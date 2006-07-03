Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Kijun-Tenkan+ - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8668
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Аналогично индикатору Kijun-sen+ прорисовывает обе линии на заданное количество периодов вперед. Периоды и количество периодов для прорисовки вперед задается для каждой линии отдельно из внешних параметров. Я использую его вместе с Silver-channels. Во флетовом режиме эти линии, как правило, остаются без изменений, т.к. нет новых максимумов-минимумов.
PS Новая версия от 13.06.2006 (исправлена ошибка прорисовки вперед - там рисовался график на 1 лишний бар).
Kijun-Tenkan+
Silver-channels
Индикатор, накладываемый на Ишимоку - позволяет торговать, как в тренде, так и на флетовом режиме рынка.MATWO
Вспомогательный индикатор, в основе которого лежат скользящие средние.