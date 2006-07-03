CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Kijun-Tenkan+ - индикатор для MetaTrader 4

Alexandr | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8668
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Аналогично индикатору Kijun-sen+ прорисовывает обе линии на заданное количество периодов вперед. Периоды и количество периодов для прорисовки вперед задается для каждой линии отдельно из внешних параметров. Я использую его вместе с Silver-channels. Во флетовом режиме эти линии, как правило, остаются без изменений, т.к. нет новых максимумов-минимумов.

PS Новая версия от 13.06.2006 (исправлена ошибка прорисовки вперед - там рисовался график на 1 лишний бар).

Kijun-Tenkan+

Ball Ball

Полосы Боллинджера.

ParMA BB ParMA BB

МА на основе параболической регрессии с полосами Боллинджера.

Silver-channels Silver-channels

Индикатор, накладываемый на Ишимоку - позволяет торговать, как в тренде, так и на флетовом режиме рынка.

MATWO MATWO

Вспомогательный индикатор, в основе которого лежат скользящие средние.