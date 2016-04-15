CodeBaseSecciones
Silver-sen - indicador para MetaTrader 4

Es la línea paralela a Kijun, pero si Kijun-sen representa la mitad del rango de precios, es decir un 50%, Silver-sen puede dibujarse en cualquier nivel. En la imagen de abajo podemos ver el ejemplo del trazado de Kijun-sen y Silver-sen con el parámetro SSK=76.4%

Igual que las demás, puede trazarse en el futuro a una cantidad de períodos especificada.

Silver-sen

