Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Informe sobre la estrategia en el gráfico - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 798
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Informe sobre la estrategia en el gráfico
Visualización de todos los resultados de la prueba sobre el gráfico desde el archivo del informe.
Normalmente, utilizo mi propio script para la prueba de mi estrategia con datos históricos y comprobación de los resultados en el gráfico.
¿Cómo utilizarlo?
- Copie el archivo "StrategyTester.htm" a la carpeta experts/files.
- Inicie el script en el gráfico correspondiente.
Si todas las flechas no están en sus sitios con el desplazamiento de tiempo, cambie la variable Hour_shift. También puede editar los colores en función del color del fondo.
Ejemplo del resultado de este script:
Informe sobre la estrategia en el gráfico
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8190
Dibuja las líneas Kijun y Tenkan por separado, con el trazado en el futuro a una cantidad de períodos especificada.MacdPatternTraderv01. +300 puntos al mes.
Estrategia MACD FOREX de 4 horas
La línea principal a base de la cual se construyen Silver-channels.Kloss_
El Asesor Experto Kloss recién publicado ha sido modificado precisamente para la optimización