Informe sobre la estrategia en el gráfico



Visualización de todos los resultados de la prueba sobre el gráfico desde el archivo del informe.

Normalmente, utilizo mi propio script para la prueba de mi estrategia con datos históricos y comprobación de los resultados en el gráfico.





¿Cómo utilizarlo?

Copie el archivo "StrategyTester.htm" a la carpeta experts/files. Inicie el script en el gráfico correspondiente.

Si todas las flechas no están en sus sitios con el desplazamiento de tiempo, cambie la variable Hour_shift. También puede editar los colores en función del color del fondo.

Ejemplo del resultado de este script:



