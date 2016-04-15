Mira cómo descargar robots gratis
Kijun-sen+ - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1308
- Ranking:
- Publicado:
Traza en el gráfico la línea Kijun con el período especificado (el medio del rango de precios del período dado) y permite dibujar la línea con períodos forward KijunShift con la condición de que los máximos/mínimos no van a cambiarse.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8185
