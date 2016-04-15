CodeBaseSecciones
Kijun-sen+ - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Kijun-seny.mq4 (2.36 KB) ver
Traza en el gráfico la línea Kijun con el período especificado (el medio del rango de precios del período dado) y permite dibujar la línea con períodos forward KijunShift con la condición de que los máximos/mínimos no van a cambiarse.

Kijun-sen+

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8185

