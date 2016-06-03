無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Kijun-Tenkan+ - MetaTrader 4のためのインディケータ
チャート上に基準線と転換線を表示します。一定の期間に前もってこれらを描きます。各線ごとに異なる期間･期間数がパラメータに指定されます。私なら、このインジケータをSilver-channelsとともに使います。注意：レンジ相場の場合、基準線と転換線が普通変化しません。
PS: 2006年6月13日更新 - 未来のチャネルの描画に関するバグが修正されました（1足遅れだった）。
Kijun-Tenkan+
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8189
