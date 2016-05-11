Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Kijun-Tenkan+ - indicador para MetaTrader 4
Assim como o indicador Kijun-sen+, ele desenha as duas linhas para a frente em um número especificado de períodos. Os períodos e o número de períodos para desenhar para a frente são especificados separadamente para cada linha nos parâmetros externos. Eu uso em conjunto com os canais de prata. Em um mercado lateralizado, estas linhas descansam, como regra, porque não há novos períodos.
Obs. Há uma nova versão datada de 13/06/2006 - (foi corrigido o erro ao desenhar o canal no futuro; o gráfico era desenhado em uma barra diferente).
