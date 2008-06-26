加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
MacdPatternTraderv01. +300点/月 - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 6168
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易策略的原址链接:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
作者所描述的交易策略经智能交易检测非常有成效。可以点击以下链接地址查看:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=50
智能交易运算的简短描述:
1. 时间周期: H4;
2. 货币对: EURUSD;
标准手: 1 лот
3. 指标: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.
买入信号
1. MACD 形成值必须低于 -0,0045;
2. 形成最大值低于 -0,0045, 直方图必须调转创造最小值的方向；
3. 停止订单被放置在较近最大的10点之下；
4. 当价格高于21时间周期平均指数时， 30%仓位平仓。
5. 当价格介于89时间周期移动平均值和365 时间周期平均指数时，一半仓位平仓。
6. 当价格达到支撑水平时，剩余仓位全部平仓。
卖出信号
1. MACD 形成值必须高于0,0045;
2.形成最大值高于 0,0045, 直方图必须达到 0,0045之下并调转最大值的方向；
3. 停止订单被放置在较近最大的10点之上；
4. 当价格低于21平均指数值时， 30%仓位平仓。
5. 当价格介于89时间周期移动平均值和365 时间周期平均指数时，一半仓位平仓。
6. 当价格达到阻力水平时，剩余仓位全部平仓。
标准参量的策略测试:
优化参量的测试:
详细分析可以点击链接查看:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=50
p/s 所有内部变量的改变都是通过挑选外部变量完成，你可以对内部图表尝试选择不错的参数。无需按照替克测试。
如果存在任何问题和疑问，请写下评论。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8188
MACD继续趋势的模式。MACD模式- 头和肩。
交易策略在 MACD "头和肩"的模式中运行。
指标能够预测出可能发生转变的点The MasterMind 2 (Version2.0)
3个月内10K翻至 666K， 60.04 赢利因素...好玩! 同时代码推高 3标准手。