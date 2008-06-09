Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:

Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника,

вы можете посмотреть в нашем последнем выпуске журнала:

Краткое описание алгоритма советника:



1. Временной период: H4;

2. Инструмент: EURUSD;

Объем: 1 лот

3. Индикаторы: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

Сигнал к покупке

1. Гистограмма MACD должна принять значение ниже -0,0045;

2. После образования максимума ниже -0,0045, гистограмма должна повысится выше -0,0045 и образовать минимум после чего необходимо покупать;

3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;

4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21 периодной экспоненциальной средней;

5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89 периодной простой средней скользящей и 365 периодной экспоненциальной средней.

6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценовой поддержки.







Сигнал к продаже

1. Гистограмма MACD должна принять значение выше 0,0045;

2. После образования максимума выше 0,0045, гистограмма должна опустится ниже 0,0045 и образовать максимум после чего необходимо продавать;

3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;

4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21 периодной экспоненциальной средней;

5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89 периодной простой средней скользящей и 365 периодной экспоненциальной средней.

6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.





Тестирование советника с стандартными параметрами:

Посте оптимизации параметров:

Полный анализ стратегии с тестом на будущих котировках вы сможете увидеть в нашем журнале:

p/s все возможные переменные стратегии выведены в внешние переменные, можно подобрать неплохие параметры и для внутридневных графиков, экспериментируйте. Тестировать по тикам необязательно. Если есть идеи по доработке или вопросы по советнику, пишите.