MacdPatternTraderv01. +300 pontos mensais - expert para MetaTrader 4
Visualizações:
- 848
Avaliação:
-
Publicado:
Você pode encontrar a estratégia de negociação original aqui.
A EA foi escrito, a fim de verificar a eficiência da estratégia de negociação descrita no link. Os resultados obtidos e os parâmetros do EA podem ser encontrados na última edição da nossa revista.
Uma breve descrição do algoritmo do EA:
1. Tempo gráfico: H4.
2. Símbolo: EURUSD; Volume: 1 lote.
3. Indicadores: EMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.
Sinal de Compra
1. Histograma MACD deve ter um valor abaixo de -0.0045.
2. Depois de ter formado uma máxima abaixo dos -0.0045, o histograma deve crescer acima de -0,0045 e formar uma mínima, após o qual você deve comprar.
3. A ordem de stop é colocada 10 pontos abaixo do mínimo local mais recente.
4. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço exceder a média exponencial de 21 períodos.
5. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.
6. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de suporte dos preços.
Sinal de Venda
1. O histograma MACD deve ter um valor acima de 0.0045.
2. Depois de ter formado uma mínima de 0.0045, o histograma deve cair abaixo de 0.0045 e formar uma máxima, após o qual você deve vender.
3. A ordem de stop é colocada 10 pontos acima da última máxima local.
4. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver abaixo da média exponencial de 21 períodos.
5. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.
6. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.
A EA testado com os parâmetros padrão:
Após a otimização dos parâmetros:
Você pode encontrar uma análise completa com os forward tests em nossa revista.
OBS: Todas as possíveis variáveis da estratégia são representadas como variáveis externas. Realizando experiências com os parâmetros, é possível encontrar bons resultados para os gráficos intraday. Não é necessário testar em todos os ticks. Se você tiver alguma idéia ou perguntas sobre o Expert Advisor, entre em contato conosco.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8188
