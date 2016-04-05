Die ursprüngliche Handelsstrategie wird hier beschrieben.



Der Expert Advisor wurde für die Überprüfung der Wirksamkeit der Handelsstrategie geschrieben, die unter diesen Link erklärt wurde. Sie können die Entwicklung des EA's in der letzten Ausgabe unseres Journals anzeigen lassen:





Kurze Beschreibung des EA-Algorithmus:



1. Zeitrahmen: H4.

2. Symbol: EURUSD; Volume: 1 Lot.

3. Indikatoren: EMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

Kaufsignal

1. MACD Histogramm muss unter -0.0045 sinken.

2. nach einem Maximum von unter -0.0045, muss das Histogramm über -0.0045 steigen, danach entsteht ein Kaufsignal

3. Ein Stoporder wird 10 Punkte unter dem letzten lokalen Minimum platziert.

4. Das erste Ziel, für 30 % der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis-Wert über dem 21-Perioden exponentiellem Durchschnitt ist.

5. Das zweite Ziel, für die Hälfte der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Wert zwischen dem 89-Perioden SMA und dem 365-Perioden EMA erreicht

6. Das dritte Ziel, für die restlichen Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Widerstand erreicht.





Verkaufssignal

1. MACD Histogramm muss über 0.0045 steigen.

2. Wenn sich ein Minimum von über 0,0045 gebildet hat, muss das Histogramm unter 0.0045 fallen und ein Maximum bilden;

3. Ein Stoporder wird 10 Punkte über dem letzten lokalen Maximum platziert.

4. Das erste Ziel, für 30 % der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis-Wert unter dem 21-Perioden exponentiellem Durchschnitt ist

5. Das zweite Ziel, für die Hälfte der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Wert zwischen dem 89-Perioden SMA und dem 365-Perioden EMA erreicht

6. Das dritte Ziel, für die restlichen Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Widerstand erreicht.





Der EA getestet mit Standard-Parameter:

Nach der Optimierung der Parameter:

Sie erhalten eine vollständige Analyse des Forwardtestes in unserem Magazin.







P.S.: Alle mögliche Variablen der Strategie werden als externe Variablen dargestellt. Sie können gute experimentelle Parameter für Intraday Charts erhalten. Es ist nicht notwendig, auf Ticks zu testen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Ideen oder Fragen zu dem Expert Advisor haben.

