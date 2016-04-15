Pon "Me gusta" y sigue las noticias
En el gráfico EUR/USD se observa una interesante regularidad.
Un poco antes de la reversa, aparecen las barra que tienen:
1) el ratio rate = (High - Low) / MathAbs(Close-Open) considerablemente superior a 1
2) el punto inferior (Low) toca el borde inferior del canal (es posible la subida de precios)
o
el punto superior (High) toca el borde superior del canal (es posible la bajada de precios)
Estas barras llevan el nombre convencional X-points.
El indicador busca X-points según el parámetro xrate (rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn.
Para filtrar las señales falsas, el indicador analiza la barra
siguiente de X-point con el fin de detectar como mínimo un pequeño movimiento del precio en la dirección de predicción,
así como la posición de los puntos de las barras respecto al medio del canal y uno a otro.
(Véase el código del indicador)
Parámetros:
extern int per=3; - período de construcción del canal
extern double xrate=1.5; - relación mínima
extern double xsize=5.0; - altura mínima de la barra (High-Low)
extern double xslope=0.0; - incremento mínimo de la siguiente barra
extern double xminupdn=10.0; - ancho mínimo del canal
extern int xhour1=9; - hora mínima a partir de la cual se permiten las señales (inclusive)
extern int xhour2=19;- hora máxima hasta la que se permiten las señales (inclusive)
extern int xindent=15; - sangría de la señal del gráfico (puede usarse para Stop Loss)
Como podemos observar del gráfico,
a menudo las señales XPoints (flechas rectas) adelantan FATL (flechas redondas) o son más exactas.
Las señales falsas todavía no se excluyen, por eso hay que aplicar el filtrado adicional usando otros indicadores,
o considerar las señales como una advertencia contra la apertura precipitada de las posiciones opuestas a la predicción.
Ha sido añadido el filtrado de señales por la hora. Por defecto, las señales nocturnas se ignoran.
Durante la prueba, se ha descubierto otra particularidad interesante del parámetro indent: se puede usarlo para calcular cuidadosamente
el momento de apertura, por ejemplo abrir posiciones cortas cuando el precio está por encima de la flecha, y viceversa, lo que asegura la aproximación de la apertura
hacia el punto del extremo local.
Este es el gráfico del trabajo del EA a base del indicador en condiciones de modelación del Campeonato del año 2007.
En tres meses, el EA ha aumentado el capital por 35 veces, usando los métodos especiales de reinversión agresiva,
con la reducción máxima de 22%.
