EAの説明:



1. 時間軸: 4時間足;

2. 通貨ペア: ユーロドル;

ボリューム: 1ロット;

3. インディケータ: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89,MACD 5,13,1.

買いシグナル

1. MACDが-0,0045以下でなければなりません。

2. -0,0045以下に最大値が発生する後にMACDが-0,0045を超えて最小値を生成するタイミングで、買いをします。

3. 損切りを最後の最小値より10pips低く設定します。

4. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を超えるタイミングで決済されます。

5. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を越えるタイミングで決済されます。

6. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がサポートを達成するタイミングで決済されます。







売りシグナル

1. MACDが-0,0045以上でなければなりません。

2. -0,0045以上に最小値が発生する後にMACDが-0,0045を割って最大値を生成するタイミングで、売りをします。

3. 損切りを最後の最大値より10pips高く設定します。

4. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を割るタイミングで決済されます。

5. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を達成するタイミングで決済されます。

6. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がレジスタンスを達成するタイミングで決済されます。





標準パラメータのバックテスト

最適化されたパラメータのバックテスト:

PS. すべての利用可能な変数が外部変数に出力されたので、良いパラメータを選択することができます。いろいろやってみましょう。「全ティック」をテストモデルとして選択することは要求されません。変更の提案があればコメントにてお願いします。