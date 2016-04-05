¡Hola a todos!

Ya he publicado este script en muchos foros, pero me ha olvidado de CodeBase. Lo vamos a corregir ahora :)

Pues bien, permítanme presentarles un módulo plugin para MT4 que en modo interactivo permite calcular el tamaño del lote para el instrumento seleccionado en función del balance (o equidad) actual y el límite de pérdidas, y luego colocar una orden (o varias órdenes simultáneamente para el mismo símbolo) con los parámetros especificados.



Este plugin no contiene ningunos virus, troyanos, puertas traseras, ni nada por el estilo.



En el archivo hay un manual de ayuda (en el formato CHM) que describe al detalle todas las propiedades y la la interfaz del módulo.

Aquí tienen la captura de pantalla del módulo:



El archivo adjunto contiene el módulo y la DLL de sistema que puede ser necesaria a los que tienen problemas con iniciar el módulo recibiendo el error 126.

La instrucción detallada sobre la instalación está en el archivo.



Atentamente,

Dmitry








